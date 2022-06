Debbie Lynch-White reçoit le prix Laurent-McCutcheon

La comédienne Debbie Lynch-White a reçu le prix Laurent-McCutcheon remis par la Fondation Émergence.

Cet honneur lui a été attribué mercredi lors de la 20e édition de la soirée de remise de prix, qui permet de mettre en lumière les personnes et les organisations ayant contribué à la défense des droits des personnes de la communauté LGBTQ+.

Debbie Lynch-White «a affirmé son lesbianisme dès le tout début de sa carrière, et elle a médiatisé de façon positive sa vie privée et sa relation amoureuse pour en faire des exemples d’ouverture et de tolérance afin de sensibiliser le grand public à leur réalité», a-t-on souligné dans un communiqué.

Rappelons que Laurent McCutcheon a créé la Fondation Émergence en l’an 2000 et a passé sa vie, comme militant, à défendre les droits des personnes de la communauté LGBTQ+. Il est décédé en juillet 2019.

Deux autres personnes et une organisation ont aussi été saluées. Le prix Janette-Bertrand a été remis à Alice Nkom, «la toute première femme avocate du Cameroun et sommité dans le domaine de l’activisme pour la défense des droits des personnes [de la communauté] LGBTQ+ en Afrique de l’Ouest».

Le prix Hommage académique a été décerné à Michel Dorais, «un sociologue québécois, incontournable spécialiste du genre et des sexualités, et auteur d’ouvrages qui sont devenus des références à travers le monde en apportant un éclairage essentiel à la compréhension des enjeux des diverses communautés LGBTQ+».

Enfin, le prix Coup de cœur a été remis à l’Organisation consultative de la fierté de l’Équipe de la Défense. Ce «groupe de volontaires [...] vient en appui et en soutien à plus de 300 membres des communautés LGBTQ+ au sein de l’Équipe de la Défense canadienne. Ensemble, ils ont déjà mené plusieurs actions structurantes qui ont contribué directement au mieux-être de ces diverses communautés en offrant un environnement de dignité et de respect pour tous», a-t-on précisé.