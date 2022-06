[EN DIRECT] 106e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'invasion russe en Ukraine se poursuit pour une 106e journée en Ukraine, alors que Moscou contrôle désormais une grande partie de la ville de Severodonetsk, étape déterminante dans la conquête du Donbass.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h56 | «Jusqu'à 100 soldats ukrainiens tués et 500 blessés chaque jour»

AFP

«Jusqu'à 100 soldats ukrainiens» sont tués et «500 blessés chaque jour» dans les combats avec l'armée russe, a déclaré jeudi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Le ministre a donné ces chiffres alors que la bataille continue à faire rage dans le Donbass (est), et notamment dans la région des localités de Severodonetsk et Lyssytchansk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué le 1er juin que l'armée perdait entre 60 à 100 soldats par jour.

6h49 | La Pologne va lever la zone interdite d'accès à sa frontière avec le Bélarus

Le ministre polonais de l'Intérieur a annoncé jeudi la prochaine levée de l'interdiction d'accès à la frontière polono-bélarusse, imposée en septembre 2021 pour empêcher les migrants de pénétrer sur son territoire.

6h44 | Près de 5 millions d'Ukrainiens enregistrés comme réfugiés en Europe

AFP

Près de 5 millions d'Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés à travers l'Europe depuis l'invasion russe du 24 février, a indiqué jeudi le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU.

6h24 | Zelensky demande l'exclusion de la Russie de la FAO

AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé jeudi l'exclusion de la Russie de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sur fond d'accusations de Kyïv de blocage et de vol des céréales ukrainiennes par Moscou.

À LIRE | L’invasion de l'Ukraine profite à des escrocs

Photo Andréanne Lemire

Des individus sans scrupules ont tenté de profiter de la guerre en Ukraine pour flouer de généreux Canadiens, qui ont rapporté par dizaines ces arnaques au Centre antifraude du Canada.

5h39 | L'invasion de l'Ukraine «nazie», point d'orgue de la réécriture du récit national par Poutine

AFP

La «dénazification» de l'Ukraine, motif invoqué par Moscou pour justifier son offensive militaire, s'inscrit dans la stratégie de réécriture de l'histoire engagée par Vladimir Poutine pour imposer un nouveau grand récit national, explique à l'AFP l'historien français Nicolas Werth.

5h35 | Manoeuvres russes en mer Baltique, en pleines tensions avec l'OTAN

AFP

Plusieurs dizaines de navires russes prenaient part jeudi à des exercices militaires en mer Baltique, sur fond de tensions croissantes autour de cette étendue stratégique où l'OTAN mène aussi des manoeuvres actuellement.

5h23 | L'Ukraine réclame des armes lourdes pour Severodonetsk où se joue «le sort» du Donbass

AFP

L'Ukraine a réclamé jeudi des armes d'artillerie occidentale «de longue portée» qui lui permettraient selon elle de reprendre rapidement Severodonetsk, ville de l'est où se joue selon Kyïv «le sort» du Donbass, priorité stratégique de Moscou.

3h48 | Isolée, la Russie commémore le tsar qui a ouvert son pays sur l'Europe

AFP

La Russie commémore jeudi l'anniversaire du tsar Pierre le Grand, qui oeuvra à rapprocher l'empire de l'Europe, un écho du passé qui détonne trois siècles plus tard, en pleine rupture entre Moscou et l'Occident à cause du conflit en Ukraine.

1h23 | Le corps du journaliste tué en Ukraine rapatrié en France

AFP

La dépouille du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi en France, accueillie par des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, a constaté un photographe de l'AFP.