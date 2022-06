Finale de la NBA: Stephen Curry se fait rassurant

Certains s’inquiètent pour le joueur-vedette des Warriors de Golden State Stephen Curry, qui a ressenti une vive douleur tard dans le troisième match de la finale de la NBA contre les Celtics de Boston, mercredi, mais il prévoit être de la partie lors de la prochaine rencontre.

Curry luttait pour la possession du ballon avec quelques minutes à écouler au quatrième quart lorsque son rival Al Horford a chuté sur son pied. Après s’être relevé péniblement, il a continué à jouer, sauf que les journalistes ont bien voulu vérifier avec lui s’il sera en mesure de participer au quatrième duel de la série, vendredi, au TD Garden.

À ce propos, Curry a été sans équivoque.

«Je serai correct. J’ai été coincé; évidemment, il y a eu du mal, mais je vais m’en tirer. On verra comment je me sens et je serai prêt pour la prochaine joute, a-t-il dit aux médias. Je ne crois pas que je manquerai un match. Je profiterai de ces 48 heures de pause pour me préparer.»

Les Warriors accusent un retard de 2 à 1 à la suite de leur défaite de 116 à 100 en territoire ennemi. Malgré tout, Curry offre des performances convaincantes, ayant amassé 94 points au total depuis le début de la confrontation.

«La blessure ne l’a pas contraint à quitter le jeu, mais je l’ai remplacé avec deux minutes à faire et un écart de 14 points. Nous n’allions pas revenir de l’arrière, a admis l’entraîneur-chef de Golden State, Steve Kerr. Nous verrons une journée à la fois.»