Grand Montréal: les violences conjugales et sexuelles contre les femmes préoccupent

La situation des femmes et des filles du Grand Montréal ne s’est pas beaucoup améliorée, selon une étude qui documente les enjeux liés aux violences envers les femmes, leur santé mentale et leurs conditions de travail et d’intégration en emploi.

La série de rapports Signes vitaux du Grand Montréal, dont l’édition 2022 a été rendue publique par la Fondation du Grand Montréal jeudi, relève un retard notable en matière d’équité entre les sexes et les genres.

À titre d’exemple, une femme en couple sur cinq se dit victime de comportements violents de la part de son conjoint en 2021, selon le FGM qui précise que la pauvreté touchait près de 11 % des femmes, contre 8 % des hommes.

De plus, si plus de 18 % des femmes vivaient avec un handicap en 2017, une femme autochtone sur cinq avait déjà pensé au suicide durant la même année, indique la Fondation du Grand Montréal.

«Nous constatons qu'il reste beaucoup à faire sur le chemin de l'égalité des sexes et des genres. Heureusement, nous voyons aussi émerger un leadership féminin puissant, inspirant et capable de tracer cette voie», a indiqué le président-directeur général de la FGM, Karel Mayrand.

«Malgré certains progrès, notamment en ce qui concerne leur participation au marché du travail, trop de femmes vivent encore de nombreux obstacles qui les empêchent de s'épanouir», a déploré Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec.

«Les constats entourant les violences conjugales et sexuelles, notamment, sont très préoccupants. Et si la santé mentale des Montréalaises est globalement un peu meilleure qu'ailleurs au Canada, il n'y a en définitive aucune raison de se réjouir», a-t-elle nuancé.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 / consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr