Il faut du courage pour partir en vacances!

C’était attendu, prévisible et dans l’ordre des choses. Après la pandémie, nombreux sont les Canadiens qui voudront voyager et reprendre le cours normal de leur vie. Tout le monde s’y attendait, sauf le gouvernement fédéral.

Vous voulez sortir du pays? Armez-vous de patience. Service Canada veut s’assurer que vous méritez réellement ces vacances avant de vous délivrer le passeport que vous avez demandé... il y a plus de deux mois. Il ne suffit plus d’acheter des valises pour s’envoler, il faut acheter de l’équipement de camping pour passer la nuit devant les bureaux de Passeport Canada.

Si vous êtes parmi les chanceux qui ont l’insigne honneur d’être reçus par les fonctionnaires fédéraux, vous êtes mieux d’avoir un dossier béton: toutes les signatures requises, les photos pas de sourire signées au verso, le paiement, l’acte de naissance original! Si vous avez le malheur «de ne pas être à vos affaires», too bad so sad, vous venez de gagner une deuxième nuit à la belle étoile devant votre bureau de Passeport Canada préféré! Ma bande de chanceux, ne soyez pas ingrats, on fait ça pour vous!

Devant cet engouement monstre, le gouvernement est à la veille d’annoncer que les bureaux de Passeport Canada feront désormais partie du réseau des parcs nationaux pour le camping!

Une fois que vous avez mis la main sur ce document de grande valeur, ne cédez pas à la tentation de vendre votre nouveau kit de camping. Faites-lui plutôt une place dans vos bagages à main, parce que, tant à votre départ qu’à votre retour dans un de nos magnifiques aéroports, vous pourriez en avoir grandement besoin.

Il ne faut pas chercher bien loin dans les réseaux sociaux pour voir à quel point ce qui se passe dans nos aéroports, particulièrement celui de Toronto, est gênant. Des voyageurs laissés à eux-mêmes, des files interminables, un manque d’information flagrant, etc. L’ancien joueur de la NHL Ryan Whitney a d’ailleurs publié une série de «tweets» sur son récent passage à l’aéroport Pearson! Quelle belle publicité!

Devant ce scandale, le gouvernement a diffusé de beaux communiqués de presse nous disant qu’il est au fait de certaines problématiques et qu’il tâchera d’y remédier. Il est minuit moins une. Qu’on arrête de nous prendre pour des valises!