Johnny Depp sortira un album avec Jeff Beck

Une semaine après la fin de son procès en diffamation très médiatisé contre son ex-épouse Amber Heard, Johnny Depp a annoncé qu’il allait sortir un album avec le rockeur anglais Jeff Beck le 15 juillet.

Le disque de 13 titres intitulé 18 est en grande partie composé de reprises des Beach Boys, de Marvin Gaye ou de Velvet Underground, selon le communiqué de Depp et Beck.

Il comprendra aussi deux chansons écrites par Johnny Depp, 59 ans: This is a Song for Miss Hedy Lamarr et Sad Motherfuckin' Parade.

Le duo s’était rencontré en 2016, se liant d’amitié autour «de voitures et de guitares».

«Lorsque Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a vraiment enflammé notre esprit de jeunesse et notre créativité», a déclaré Jeff Beck, 77 ans. «Nous plaisantions sur le fait que nous nous sentions à nouveau comme à 18 ans. Alors, c’est aussi devenu le titre de l’album.»

Ce n’est pas la première incursion de Johnny Depp dans la musique: l’acteur a enregistré et tourné pendant plus d’une décennie avec les Hollywood Vampires, un «supergroupe» qu’il a créé avec Alice Cooper et Joe Perry.

«C’est un honneur extraordinaire de jouer et d’écrire de la musique avec Jeff, l’un des plus grands, que j’ai maintenant le privilège d’appeler mon frère», a déclaré Johnny Depp, qui est actuellement l'invité spécial de la tournée de Jeff Beck en Europe.

La semaine dernière, un jury a octroyé à M. Depp 10,4 millions de dollars de dommages-intérêts à l’issue d’un procès en diffamation contre son ancienne partenaire Amber Heard.

Le jury du tribunal de Fairfax, près de Washington, a estimé que Mme Heard, 36 ans, avait diffamé M. Depp en se décrivant comme une victime de violences conjugales dans une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, bien qu’elle n’ait pas identifié l’acteur par son nom.

De son côté, Mme Heard doit recevoir 2 millions de dollars de dommages-intérêts, car le jury a estimé qu’un des avocats de M. Depp l’avait aussi diffamée. Le procès, qui a duré six semaines, a suscité un vif intérêt, notamment parce qu’il était télévisé et retransmis en direct et que des extraits ont été diffusés sur les réseaux sociaux, faisant d’Amber Heard la cible de nombreuses moqueries en ligne.