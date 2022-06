La Classique de golf Serge-Lemieux en compagnie de Ron Fournier

La 10e édition de la Classique de golf Serge-Lemieux présentée par RBC a permis de récolter la somme de 300 000 $ au profit de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne. Ron Fournier, président d’honneur de la Classique, a invité plusieurs célébrités parmi ses amis. La Classique de golf Serge-Lemieux était coprésidée par Jérôme Brassard et Benoit Lemieux.

Photos André Pichette, Ovations médias

Lors de la remise du chèque, Ron Fournier, président d’honneur de la Classique de golf Serge-Lemieux, était entouré de Nathalie Boudreau, directrice générale de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, et des coprésidents de la Classique, Jérôme Brassard et Benoit Lemieux.

Richard Deschamps, PDG du CISSS de la Montérégie-Centre, est en compagnie de Benoit Lemieux, Annie Lemieux, Suzanne Lacoste-Lemieux et Éric Lemieux.

Plusieurs femmes étaient présentes à la Classique, dont la professionnelle de golf Debbie Savoy Morel, Chantal Machabée, du Canadien, Suzanne Lacoste-Lemieux et la médaillée olympique Annie Pelletier.

Le grand Paul Wilson est entouré des gars qui font la couverture du Canadien, soit Dany Dubé et Martin McGuire, ainsi que le dynamique Mario Langlois.

Serge Savard et Benoit Brunet, qui ont déjà remporté la coupe Stanley, entourent Louis-Alexandre Pitre, directeur de golf et professionnel en titre du Club de golf Pinegrove, et le célèbre magicien Alain Choquette.

Michel Lacroix, la voix du Canadien, est en compagnie des anciens officiels de la LNH, Denis Morel et Jean Morin, ainsi que de l’humoriste Jean-Michel Anctil.

Le philanthrope Michel Julien a prodigué de précieux conseils de golf à ses partenaires de la journée, Geneviève Laplante et Vicky Bablekis, qui en ont profité pour frapper des coups de départ fulgurants, ainsi qu’à Sylvie Circé et Gilbert Circé.

Les bénévoles, dont Éloise Cyr Bousquet, Lili-Anne Pié, Gabrielle Filion et Michelle Jeffers, ont permis aux invités de passer une agréable journée.