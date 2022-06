Le meilleur espoir des Blue Jays s'amène

Le meilleur espoir des Blue Jays de Toronto, le receveur Gabriel Moreno, fera bientôt ses débuts dans le baseball majeur.

Rappelé en vue de la série de trois matchs prévue de vendredi à dimanche contre les Tigers, à Detroit, le Vénézuélien de 22 ans atteint un rêve qui semblait jadis improbable pour lui.

Dans un long texte publié sur le site web des Blue Jays, on apprend notamment que Moreno avait dû délaisser le baseball organisé alors qu’il était enfant, faute d’argent, pour jouer au ballon dans les rues de Barquisimeto, sa ville natale.

«Mon père ne faisait pas beaucoup d’argent et quand il en avait, c’était pour de la nourriture, pas pour le baseball», confie ainsi Moreno.

Rencontre cruciale

Heureusement, au début de son adolescence, Moreno a croisé le chemin de Jose Mejia, responsable d’une académie de baseball au Venezuela. À ses yeux, le talent du jeune homme était trop flagrant pour demeurer caché.

Mejia aura vu juste. Une dizaine d’années plus tard, Moreno est non seulement considéré comme le principal joyau des Jays, mais on lui attribue également le quatrième rang parmi les espoirs à travers le baseball majeur.

Cette saison, Moreno a d’ailleurs maintenu une moyenne au bâton de ,324, produisant 23 points au passage en 35 matchs avec les Bisons de Buffalo, au niveau AAA. L’an dernier, il avait encore mieux fait avec la filiale AA, à New Hampshire, avec une extraordinaire moyenne de ,373, huit circuits et 45 points produits en seulement 32 rencontres.

Un bel avenir

Le receveur voit maintenant l’occasion de faire ses débuts dans les majeures puisque le nom du receveur Danny Jansen a été placé sur la liste des blessés pour une période de 10 jours en raison d’une fracture à sa main gauche. Moreno, un espoir international signé par les Jays pour la modique somme de 25 000$ en 2016 alors qu’il n’avait que 16 ans, pourrait bien représenter le futur de l’équipe derrière le marbre.

«Gabriel a été fantastique, a pour sa part commenté le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, à propos de l’ascension de Moreno vers les grandes ligues. Et il continue de s’améliorer.»