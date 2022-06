L'endettement des ménages inquiète la Banque du Canada

OTTAWA – L’endettement des ménages dopé par les prix exorbitants de l’immobilier menace le système financier canadien, craint la Banque du Canada.

«Nous sonnons l’alarme sur les hauts niveaux d’endettement de nombreux ménages canadiens et les prix élevés des logements», a dit le gouverneur de la Banque centrale, Tiff Macklem ce matin en présentant sa Revue du système financier.

Il y souligne que le problème n’est pas nouveau, mais qu’il s’est fortement accentué pendant la pandémie puisque les prix des logements ont augmenté d’environ 50% en moyenne depuis le début de la crise sanitaire. Les plus fortes hausses de prix ont été observées dans les banlieues des grandes villes, en particulier à Montréal et Toronto, indique la Banque.

«Tout au long de la pandémie, un nombre croissant de Canadiens ont contracté un très gros prêt hypothécaire par rapport à leur revenu, et l’ont assorti d’un taux variable et d’une période d’amortissement de plus de 25 ans. Et d’après nos modèles, les avoirs liquides des ménages les plus endettés n’ont que peu augmenté pendant ce temps», a dit M.Macklem.

Or, les ménages qui ont acheté une propriété à fort prix entre 2020 et 2021, au moment où les taux hypothécaires étaient au plus bas, devront renégocier leur taux en 2025-2026, quand ils risquent fort d’être au plus haut.

Dans sa revue, la Banque simule que les taux passeront à 4,4% (taux variables) et 4,5% (taux fixes). Dans un tel scénario, les ménages verront leurs paiements mensuels médians grimper de 300$ (taux fixe) à 700$ (taux variable), calcule l’institution.

Les ménages les plus endettés qui ont choisi un taux variable subiront eux la plus forte hausse, à 1000$ par mois. À cela s’ajouteront la hausse des prix de l’essence et de l’alimentation celle de tous les autres frais puisque les taux des autres crédits (automobile, carte de crédit, etc.) grimperont aussi.