Les psychologues dans le réseau: un luxe pour le ministre Carmant?

Il y a plus de trois ans, des psychologues préoccupés par les difficultés d’accès aux services en santé mentale ont eu une première rencontre avec le cabinet du ministre Carmant. Les problèmes criants d’accès aux psychologues dans le réseau public et leurs répercussions sur la population ont été exposés. Dès lors, l’importance de créer un syndicat dédié aux psychologues a été expliquée.

Tout en travaillant à temps plein dans des hôpitaux, dans des centres de réadaptation et à la DPJ, nous avons enfilé les rencontres avec le cabinet du ministre Carmant, les courriels, la production de multiples mémoires et de sondages. Nous avons aussi créé un organisme sans but lucratif: la Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ). Nous avons fait des calculs pour démontrer que le Québec sauverait 383,6 millions annuellement en améliorant l’accès aux psychologues.

Souffrance grandissante

Nous avons accompli ce travail bénévolement, puisque cette cause est trop importante, et nous continuerons à le faire. Nous savons que, si l’accès aux services spécialisés en santé mentale n’est pas amélioré, cela aura un impact sur le bien-être de tous en augmentant entre autres les problèmes de santé mentale et la violence. Nous voyons la souffrance grandissante de la population et les chiffres parlent d’eux-mêmes: augmentation de 23% des tentatives de suicide chez les adolescentes, de 60% des hospitalisations pour troubles alimentaires et de 28% de la consommation d’antidépresseurs chez les jeunes de 14 ans et moins. Et tout cela, en seulement deux ans. Sans parler de l’augmentation des actes de violence.

Non au syndicat de psychologues

Malgré toutes ces informations alarmantes et le fait que le MSSS estime qu’il manquera plus de 40% des psychologues dans le réseau de la santé d’ici deux ans, le ministre Carmant a décidé de fermer la porte aux solutions suggérées par les psychologues sur le terrain.

En effet, le 2 juin dernier, le ministre Carmant a affirmé publiquement que la solution principale identifiée par les psychologues, soit la formation d’un syndicat de psychologues, n’était pas sur la table.

Vous comprendrez que les psychologues s’expliquent mal cette fermeture. Ils sont épuisés de se battre pour que leur profession soit mieux reconnue, tout en recevant de plus en plus de demandes d’une complexité grandissante en raison des délais d’attente croissants. Ils sont affectés par les nombreux départs de leurs collègues vers le privé.

Les psychologues du réseau se demandent à quel moment ils devront eux aussi quitter ce navire qui coule afin de s’assurer de rejoindre la rive. Ils sont coincés entre leur désir d’aider les plus vulnérables, comme les enfants qui ont vécu des abus et sont sous les soins de la DPJ, et leur propre bien-être. Plusieurs sautent à l’eau par dépit, pour se préserver... On peut les comprendre.

Lorsque j’interviens auprès de parents dont l’enfant est malade, je leur suggère de mettre leur masque d’oxygène en premier. Dire le contraire aux psychologues, même si je veux de tout cœur qu’ils restent dans le réseau, n'aurait aucun sens.

Manque de reconnaissance

C’est maintenant au tour du ministre Carmant de faire sa part. Les psychologues ont été patients. Il devient de plus en plus difficile, pour eux, d'aider des gens en détresse tout en se battant pour expliquer la pertinence de leur profession dans le réseau.

Face à ce manque de reconnaissance pour leur travail, un très grand nombre de psychologues songent à démissionner ou à diminuer leurs heures. Ainsi, par respect pour les étudiants, ils ne pourront pas s’engager à les superviser, puisqu’ils ne veulent pas avoir à briser leur engagement s’ils partent.

Monsieur Carmant, comme nous vous l'avons déjà expliqué, sans syndicat pour donner une voix aux psychologues, ces derniers ne pourront pas prendre d’engagement pour former la relève. La CPRPQ effectuera un sondage auprès des psychologues dans les prochains jours et vous informera des mesures qui seront mises en place.

En espérant de tout cœur que vous comprendrez très rapidement que le bateau est en train de couler et qu’il emporte avec lui une partie de la population.

Dre Karine Gauthier, psychologue/neuropsychologue

Présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Cosignée par:

Dre Catherine Serra Poirier, psychologue

Vice-présidente liaison de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Dre Connie Scuccimarri, psychologue

Administratrice de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Dre Béatrice Filion, psychologue

Vice-présidente secrétaire de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Dre Jenilee-Sarah Napoleon, psychologue

Administratrice de la Coalition des psychologues du réseau public québécois

Dr Marc-André Pinard, psychologue

Administrateur de la Coalition des psychologues du réseau public québécois