L’été des célébrations pour Juste pour rire

Stand-up, quiz, lutte, camping, drags, musique et danse, la programmation extérieure de Juste pour rire sera pour le moins colorée et diversifiée pour son 40e anniversaire, en juillet.

Hier, lors d’une conférence de presse plutôt courue, Juste pour rire et Just For Laughs ont dévoilé les éléments de leur programmation extérieure.

En tout, ce sont quelque 250 spectacles et plus de 400 artistes qui divertiront les festivaliers, en salle et à l’extérieur, dès le 13 juillet. En plus du Quartier des spectacles, les festivals s’étendront cette année à l’Esplanade PVM de la Place Ville Marie ainsi qu’à la rue Saint-Denis.

« Il était temps qu’on se voie ! a lancé le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon. Je veux féliciter toutes les équipes de programmation et tous les artistes qui ont embarqué dans notre folie. »

Du 21 au 30 juillet, de nombreux spectacles gratuits se tiendront sur l’une des scènes du Quartier des spectacles. On aura ainsi droit au retour de La Fureur, animée par Élyse Marquis, le 21 juillet.

FESTIMANIA, avec Martin Vachon comme maître de cérémonie, proposera un mélange de lutte et d’humour, le 23 juillet. Maxim Martin animera un grand quiz Connais-tu ton comique ?, le 24 juillet.

Philippe Laprise donnera rendez-vous aux festivaliers le 25 juillet avec son Noël des campeurs. Les drags seront aussi de retour avec Extravaganza !, piloté par Mado.

JFL gratuit

Du côté anglophone, Just For Laughs présentera le spectacle extérieur gratuit The Goddamn Comedy Jam, animé par Josh Adam Meyers. Trixie Mattel, grande gagnante de la saison 3 de RuPaul’s Drag Race All Stars viendra aussi jouer à l’extérieur.

En salle, JPR et JFL présenteront une foule d’artistes populaires les deux dernières semaines de juillet. Dans le désordre, on aura droit aux spectacles de Mike Ward (Sous écoute), Jean-Marc Parent (L’événement JMP) et David Goudreault (Entre les lignes), en français, de même qu’Amy Schumer (Whore Tour), Jimmy Carr (Terribly Funny 2.0) et Kevin Hart (Reality Check), en anglais.

▶La 40e édition des festivals Juste pour rire et Just For Laughs se déroulera du 13 au 31 juillet. hahaha.com.