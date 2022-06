«Mégantic»: «Je mets tout mon cœur dans ce projet», dit le réalisateur Alexis Durand-Brault

Alexis Durand-Brault tourne, le jour, la deuxième saison de sa série «Portrait-robot» et une fois à la maison, le soir, il supervise les effets spéciaux de sa prochaine offrande, «Mégantic», qui va débarquer elle aussi sur Club illico au cours des prochains mois.

«Les huit épisodes sont montés et je suis à l’étape des effets spéciaux. On a 397 "shots" d’effets spéciaux. C’est vraiment magnifique comme série. Tout le monde met tout son cœur pour que ce soit le meilleur projet possible, le plus représentatif de ce que ces gens-là ont vécu», a dit Alexis Durand-Brault à l’Agence QMI.

Bien sûr, il évoque ici la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, qui a décimé le centre-ville de Lac-Mégantic et fait 47 morts après que 72 wagons-citernes de la Montreal, Maine & Atlantic, contenant chacun 100 000 litres de pétrole brut, eurent déraillé au cœur de la petite ville estrienne, provoquant des explosions à répétition et un incendie apocalyptique.

«Mégantic» s’intéresse à huit points de vue qui s’entrecroisent, soit ceux de victimes et de leurs proches qui ont vécu cette catastrophe il y a bientôt neuf ans.

«C’est l’histoire d’une ville, d’une communauté, tout le monde se connait, donc ça s’entrecoupe. Le drame n’a pas été vécu de la même façon. Certains ont dérivé dans la folie, d’autres malheureusement n’ont pas réussi à passer à travers, d’autres tentent encore de survivre et certains ont tourné la page. Mais la souffrance des gens de Mégantic, c’est quelque chose d’universel et ça ne se compare pas, chaque chose est unique», a dit Alexis Durand-Brault, à qui l’on doit notamment la touchante série «Au secours de Béatrice».

«Maintenant, je vis un peu avec les fantômes parce que j’ai tourné là-bas et j’ai rencontré beaucoup de gens. Même des gens au début qui étaient fâchés parce qu’on voulait faire une série sont devenus des amis. Ils comprennent qu’on met tout notre cœur, on met le paquet [dans ce projet]. On est très contents du résultat, j’ai très hâte que les gens voient ça.»

Important budget

Dotée d’un important budget de production, «Mégantic» va être peaufinée jusqu’à la toute dernière minute. «La série va être terminée juste avant d’être montrée, car il y a beaucoup de travail. On va bientôt enregistrer la musique avec un orchestre. La postproduction est énorme», a expliqué le réalisateur, qui croit que «Mégantic» va faire le tour du monde.

«Nos acteurs, nos images et nos talents à nous vont voyager. Je suis certain qu’elle va être diffusée partout. C’est une grande série, car on avait les moyens de faire une grande série. Québecor et Vidéotron ont décidé d’investir. Quand tu vois les images la première fois, tu réalises qu’on est dans un autre monde, dans une autre économie, dans une autre façon de faire qui est proche de ce qu’on voit à l’international.»