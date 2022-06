Nouvel effondrement d'immeuble en Iran, deux morts

Au moins deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées jeudi lors de l'effondrement d'un immeuble dans l'ouest de l'Iran, deux semaines après l'écroulement d'un bâtiment dans le sud-ouest du pays, ont rapporté des médias officiels.

«Jusqu'à présent, deux personnes ont perdu la vie, quatre sont blessées et au moins une autre personne est portée disparue», a déclaré le porte-parole des services nationaux d'urgence, Mojtaba Khaledi, à la télévision d'État.

Le bâtiment de trois étages, situé dans la ville de Nowsud, dans le district de Paveh, dans la province occidentale de Kermanshah, s'est effondré à la suite d'une fuite de gaz, a déclaré le gouverneur de Paveh, Ardeshir Rostami, selon l'agence de presse officielle Irna.

Le 23 mai, un immeuble de 10 étages en construction dans la ville d'Abadan, dans la province du Khouzistan (sud-ouest), s'est effondré, entraînant la mort de 43 personnes et l'arrestation de 13 personnes, dont d'anciens maires.

La catastrophe a été l'une des plus meurtrières en Iran depuis des années et a suscité des manifestations dans le pays contre les autorités accusées de corruption et d'incompétence.

L'effondrement jeudi du bâtiment intervient au lendemain du déraillement d'un train près de Tabas, dans le centre de l'Iran, qui a causé la mort de 21 personnes et en a blessé des dizaines d'autres.

Le train reliait les villes de Machhad et Yazd et transportait 348 passagers lorsqu'il a heurté une excavatrice avant de dérailler.