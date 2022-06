Oui, all Quebecers together!

Alors que s’apprêtent à être lancées les célébrations autour du 100e anniversaire de la naissance de René Lévesque, je ne peux que constater le désintérêt du gouvernement de la CAQ à faire valoir son projet national auprès de la communauté anglophone comme a su le faire le fondateur du Parti Québécois.

La première partie de mon nouveau livre* trace les relations entretenues par le PQ sous René Lévesque et la minorité anglophone. Remonter l’histoire est particulièrement pertinent pour comprendre les tensions ravivées entre cette communauté et le gouvernement Legault dans la foulée de l’adoption récente du projet de loi 96.

Je me suis engagé pour une première fois sur ce terrain en tant que porte-parole du Comité anglophone pour un Québec unifié (CAQU), en soutien aux initiatives de l’époque visant à renforcer le statut du français.

La place des anglophones

Avec l’imminence du référendum de 1980, je me suis senti obligé de répondre aux craintes de mes pairs anglophones quant à leur place dans un Québec indépendant en participant à la fondation du Committee of Anglophones for Sovereignty-Association (CASA). Comme l’a rapporté le Montreal Gazette à la suite de la plus importante de ses réunions publiques, M. Lévesque y « a assuré les Québécois non francophones qu’ils font autant partie du Québec que la majorité francophone et que, quelle que soit l’issue du référendum, leurs droits et leurs institutions [seraient] respectés ». M. Lévesque s’exprima alors en toute cohérence avec ses engagements passés, alors qu’il avait déjà qualifié la conservation des institutions scolaires anglophones de « test de notre maturité » politique.

Accompagné de six collègues anglophones, j’ai choisi de me présenter comme candidat péquiste aux élections d’avril 1981 dans Westmount–Saint-Henri. Nous avons fait paraître des annonces dans lesquelles M. Lévesque demandait aux anglophones de « songer à faire du Parti Québécois [leur] parti ». Dans des districts francophones, mon ancien collègue David Payne et le syndicaliste Bob Dean ont été élus.

Après l’élection, nous avons créé le Comité national anglophone (CNA). En réaction à l’humiliation du premier ministre Lévesque lors de la conférence constitutionnelle de novembre, le congrès du parti de décembre 1981 a toutefois déraillé et les délégués ont entre autres adopté une motion qui aurait réduit les droits de la minorité anglophone.

Pour rectifier la situation, M. Lévesque a décidé de soumettre des résolutions aux membres dans le cadre d’un référendum interne. Une stipulait : « ... que le parti [réaffirmait] son respect et son ouverture à l’égard de tous les Québécois [...] reconnaissant en particulier le droit de la minorité anglophone à ses institutions essentielles ».

Nationalisme et fierté

Le « Renérendum » ayant été ratifié par une écrasante majorité, un congrès national spécial s’est tenu en février 1982 pour intégrer ces décisions au programme du parti. En outre, une résolution élaborée par le CNA a été adoptée. Elle commençait par l’affirmation explicite selon laquelle : « ... tous les Québécois sont Québécois [... et] la saine évolution du Québec exige les talents et la participation active de tous ses citoyens dans tous les domaines d’activité ».

Elle reconnaissait le rôle historique des anglophones dans le développement du Québec. La résolution énonçait des garanties quant au maintien des établissements anglophones, en s’assurant que leurs services répondent aux besoins de la communauté.

Le repli identitaire dans lequel s’engouffre le gouvernement Legault a de quoi faire sourciller les fans de cette époque où le nationalisme québécois était l’expression empreinte de fierté d’un mouvement politique ouvert sur le monde et progressiste, tel qu’on peut le voir évoluer dans mon livre.

*Observateur engagé : Une vie universitaire politique non-conventionnelle

Henry Milner, politologue, chercheur invité au Département de science politique de l’Université de Montréal, membre de la Chaire de recherche de l’Université de Montréal en études électorales et du Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique, ancien professeur et président de la Société québécoise de science politique