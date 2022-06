L'animateur Paul Arcand quittera son émission de radio dans deux ans

L’animateur numéro un de l’émission du matin au 98,5, Paul Arcand, a annoncé ce matin qu’il ne renouvellera pas son contrat à la radio lorsqu’il l’aura complété, dans deux ans.

L’animateur de 62 ans, qui est à la barre de l’émission Puisqu’il faut se lever depuis 20 ans, souhaite développer d’autres projets notamment des documentaires et des projets à la télévision.

Après 32 ans au matin, l’animateur Paul Arcand annonce qu’il complètera son contrat de deux ans mais qu’il ne sera pas prolongé. #radio #medias — Maxime Denis (@maximedenis) June 9, 2022

La nouvelle tombe alors que l’émission est de nouveau l’émission de radio la plus écoutée au Canada selon le dernier sondage Numéris.

«Je veux vraiment vous remercier; c'est extrêmement touchant de savoir que vous êtes là», a expliqué l’animateur qui a avisé ses patrons de Cogeco qu’il quittera son poste dans deux ans.

«Nos discussions remontent dans le temps avec Paul . Il nous a en effet averti de son désir de ne pas renouveler son contrat à la fin de son terme dans 2 ans. Paul est un incontournable de la radio et nous profiterons de tous les instants avec lui. La suite des choses sera annoncée en temps et lieu», a commenté Cogeco.

C’est le temps des grands départs au 98,5. L’annonce du départ de Paul Arcand dans deux ans s’ajoute à celle de Paul Houde qui quittera la station après 15 ans de loyaux services le 19 juin prochain et de Bernard Drainville qui a récemment annoncé qu’il cessera sa chronique politique - après 4 ans et plus de 1000 chroniques - pour retourner en politique sous les couleurs de la CAQ.

Alors que ses collaborateurs lui chantaient, Ce n’est qu’un au revoir à la blague pendant l’émission de jeudi matin, Paul Arcand en a profité pour remettre les pendules à l’heure et mettre fin aux rumeurs de son départ imminent en rigolant.

«De un, je ne suis pas décédé et deuxièmement, je ne pars pas demain après-midi, je ne suis ni candidat pour la CAQ, ni pour Éric Duhaime, ni pour le Parti libéral, ni pour Québec solidaire, avant que les rumeurs... Je m’en vais dans deux ans, l’élection est dans une couple de mois. Bref, c’est ce que j’ai dit.»

Plus de détails suivront.