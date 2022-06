Philippe Dufresne nouveau commissaire à la protection de la vie privée

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi la nomination de Philippe Dufresne au poste de commissaire à la protection de la vie privée du Canada.

Membre des barreaux du Québec, de l’Ontario et du Massachusetts, M. Dufresne est un juriste de premier plan, expert en matière de droits de la personne et de droit administratif et constitutionnel.

Il a notamment représenté la Commission canadienne des droits de la personne comme avocat général devant tous les niveaux des tribunaux canadiens dans des affaires liées aux droits de la personne.

«M. Dufresne est un expert juridique de premier plan qui possède une vaste expérience en matière de droits de la personne, de droit administratif et de droit constitutionnel», a indiqué M. Trudeau dans un communiqué.

«Je suis certain qu'il servirait efficacement les Canadiens en protégeant et en promouvant le droit à la vie privée en tant que commissaire à la vie privée», a ajouté le premier ministre fédéral.

Le commissaire à la protection de la vie privée est chargé d’enquêter sur les plaintes, d’effectuer des vérifications et d’intenter des poursuites judiciaires si nécessaire, en plus de rendre compte aux citoyens sur la façon dont les organisations traitent les renseignements personnels.