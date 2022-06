Québec ne chiffre plus la construction d’une classe de maternelle 4 ans

Après une explosion des coûts de son engagement phare, le gouvernement Legault ne cherche plus à connaître la facture des nouveaux locaux de maternelle 4 ans. Il s’en tient au coût moyen de construction d’une classe, qui atteint maintenant 1,2 millions $.

• À lire aussi: Les CPE n’ont rien à envier aux maternelles 4 ans, dit Lacombe

• À lire aussi: Les maternelles 4 ans, pas meilleures que les CPE

• À lire aussi: Multiplication du nombre de profs non qualifiés dans les écoles

En campagne électorale, François Legault avait mis son siège en jeu pour sa promesse d’offrir la maternelle 4 ans à tous les enfants du Québec.

La CAQ chiffrait alors l’érection d’une nouvelle classe de préscolaire à 120 000$. Après le test de la réalité, le gouvernement avait toutefois dû admette que la facture atteignait plutôt 800 000$. L’opposition avait dénoncé haut et fort l’entêtement des caquistes.

Vérification faite, Québec a tout simplement cessé de calculer le coût de construction des locaux accueillant les enfants de 4 ans.

«Depuis 2020, le ministère (de l’Éducation) n’isole plus les demandes d’ajout d’espace visant spécifiquement la maternelle 4 ans, précise le porte-parole, Bryan St-Louis. Il n’est donc pas possible d’obtenir un coût par classe pour la maternelle 4 ans».

Le relationniste souligne que les investissements sont consentis par projet pour un nombre total de classes, et non selon le niveau scolaire.

Le coût moyen en hausse

Si on se fie aux projets de construction et d’agrandissement d’écoles annoncés entre 2019 et 2021, le coût moyen par classe est maintenant de «l’ordre de 1,2 M$», ajoute M. St-Louis.

Évidemment, plusieurs facteurs peuvent influencer la facture. Ainsi, l’aménagement d’une classe à même un local existant ne requiert pas le même investissement que la construction d’un espace en soi. Même chose si la réalisation d’un gymnase est inclue ou non dans un projet.

Souvent, les classes de maternelle 4 ans sont équipées d’une toilette et d’un lavabo, ce qui n’est pas le cas des locaux dédiés à l’enseignement des élèves plus âgés.

Lab-École

Comme les autres secteurs, le réseau de l’éducation n’est pas épargné par la surchauffe dans le milieu de la construction. Le Journal révélait récemment que le coût des projets du Lab-École a grimpé. Dans certains cas, la facture atteint 2,3 millions $ par classe.

Notons que les projets développés par le Lab-École prévoient une superficie plus grande qu’une école conventionnelle, permettant aux élèves de bouger davantage et facilitant les activités de groupe.