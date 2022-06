Un bambin brûlé sérieusement après un incendie à Montréal-Nord

Une mère monoparentale dont le fils de trois ans a subi d’importantes brûlures dans un incendie survenu dans son appartement lance un appel à la vigilance pour prévenir les feux d’origine électrique.

• À lire aussi: Un enfant blessé par un équipement d’excavation laissé au parc Notre-Dame-de-Foy

• À lire aussi: Incendie à Métis-sur-Mer: un jeune couple perd tout deux jours après avoir emménagé

• À lire aussi: Incendie dans un logement de Saint-Roch: un homme a été grièvement blessé

«Je ne veux plus vivre nulle part parce que j’ai peur de tous les appartements. J’ai peur que le feu revienne», confie Zaïnab Rehman.

La femme de 37 ans est encore ébranlée par l’incendie qui s’est déclenché subitement lundi dans une chambre de son HLM où était couché Muhammed, son garçon de trois ans. L’appartement est une perte totale.

Courtoisie

Le petit a subi des brûlures au deuxième degré, notamment à une jambe, à une main, aux épaules et au visage. Il était encore hospitalisé hier pour traiter ses blessures qui n’ont pas mis sa vie en danger.

C’est après qu’elle eut bordé son fils vers 18h que Mme Rehman l’a entendu se mettre à pleurer.

«Il pleurait de plus en plus fort. J’ai couru. J’ai ouvert la porte [de la chambre] et le feu était là», raconte la maman monoparentale qui a aussi deux autres garçons de 9 et 14 ans qui ont pu sortir de l’appartement indemnes.

«Je criais», poursuit-elle, en expliquant qu’elle a bravé le feu pour sortir son bambin et courir vers l’extérieur.

Court-circuit?

Le Service de sécurité incendie n’avait pas pu confirmer la cause de l’incendie au Journal jeudi soir.

Selon Mme Rehman, les pompiers lui ont expliqué qu’une prise électrique située sur un meuble agissant comme rallonge serait en cause.

«Il y a eu un court-circuit dans la prise», dit-elle, en expliquant que cette dernière n’a pas pu supporter la lampe et le chargeur de téléphone qui y étaient branchés.

Mme Rehman souhaite sensibiliser le public à ce type de problème afin de prévenir d’autres catastrophes comme celle qu’elle a vécue.

«Il faut faire très attention à ça. Il faut lire des instructions avant d’utiliser ce genre de prise», dit-elle.

Courtoisie

Bons samaritains

Le petit Muhammed, qui n’a toujours pas recommencé à marcher, devra suivre des traitements de physiothérapie et son rétablissement prendra jusqu’à six semaines, selon sa mère.

Des citoyens de sa communauté sont déjà mobilisés pour aider la mère à racheter meubles, vêtements et nourriture.

«Quand j’ai su ça, écoute, j’aurais pu être à sa place. Ça peut arriver à tout le monde», explique Anastasia Marcelin, une citoyenne engagée de Montréal-Nord qui coordonne cette mobilisation. Ceux qui souhaitent faire des dons à la mère dans le besoin peuvent la contacter ici.

«[Le logement], c’est une perte totale il y a des gros travaux à faire, a fait savoir Mathieu Vachon, directeur des communications de l’OMHM, qui gère les HLM dans la métropole. La dame a déjà pu visiter un autre logement et il y a une signature de bail prévue aujourd’hui».

«Je n’ai plus d’argent. Je n’ai plus rien», dit tristement Zaïnab Rehman.