Un maire de la Haute-Gaspésie accuse Québec de laisser sa région pour compte

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie, n’en peut plus de voir les gouvernements qui se succèdent à Québec depuis des décennies ne pas se soucier du sort de sa région.

Simon Deschênes déplore notamment que les organismes régionaux soient basés à Gaspé ou dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, mais pas en Haute-Gaspésie.

Par exemple, il note plusieurs rendez-vous manqués ces dernières années, entre autres du côté de la Société québécoise du cannabis (SQDC) qui s’est installée dans des villes de la Gaspésie, soit à Matane, Gaspé, Grande-Rivière et Carleton-sur-Mer, mais pas à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie. Une dizaine d’emplois auraient pu être créés si la région n’avait pas été ignorée, a-t-il souligné.

«Encore récemment, fait remarquer M. Deschênes, les pôles universitaires avec l’UQAR et le Cégep de la Gaspésie et des Îles: Îles-de-la-Madeleine, Gaspé, Grande-Rivière, Carleton-sur-Mer. Rien pour la Haute-Gaspésie. Paramédics: 10 véhicules pour des services 24 heures sur 24. Rien pour la Haute-Gaspésie.»

L’absence de dentistes est un autre exemple, selon lui. Québec a mis en place un projet-pilote, mais le recrutement est difficile. Selon l’élu, trois dentistes ont refusé de venir en raison de la faible rémunération.

Mais l'élément déclencheur qui l'amène à exprimer ses doléances sur la place publique s'est produit en février, lors des annonces de la décentralisation des postes de la fonction publique vers les régions.

«La décentralisation de la fonction publique, on dit qu’on a pris l'indice de vitalité [des MRC] les plus faibles pour déterminer les endroits. Coup de théâtre...: Gaspé, New Richmond, Matane!» poursuit-il, alors que la MRC de La Haute-Gaspésie arrive au dernier rang des MRC du Québec en termes de pauvreté.

Pourtant, en mars 2019, le premier ministre François Legault avait assuré le maire Deschênes qu’il aurait de l’aide.

«Il avait même publié sur les réseaux sociaux que le principal dossier dont on avait parlé, c’était d’amener des emplois bien rémunérés en Haute-Gaspésie. C’est un rendez-vous manqué», note le maire avec dépit, mentionnant tout de même que Québec a investi dans diverses infrastructures de sports et loisirs. Mais il ne s’agit pas d’investissements très créateurs d’emplois.

«On a un noyau d’entrepreneurs dynamiques. La ville s’est prise en main. On aurait aimé une contribution de l’État», note l’élu, qui dit ne pas vouloir des subventions, mais bien vouloir des emplois.

«Des emplois, des boites de développement, de l’infrastructure. C’est là qu’on a un malaise depuis des décennies. La réponse, c’est qu’on n’a pas beaucoup de postes de fonctionnaires décisionnels», déplore M. Deschênes.

«On aurait besoin d’avoir la contribution de l’État», dit-il.

À Québec, on se fait rassurant.

«On est toujours à l’écoute de la MRC de La Haute-Gaspésie, j’ai eu l’occasion de discuter plusieurs fois avec ses élus, nous dit par courriel le ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, via son attachée de presse. On a fait des investissements importants pour supporter des secteurs qui sont au cœur de l’économie de la région comme la foresterie, l’énergie éolienne et le tourisme. On a toujours été là pour accueillir les nouveaux projets et les aider à se réaliser afin de soutenir l’essor de La Haute-Gaspésie et on va continuer de l’être.»

Notons que nous avons tenté d’obtenir une entrevue avec le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, afin de discuter de la situation économique sur son territoire, mais celui-ci a décliné notre demande.

Cinquante emplois «bien payés» pour changer le portrait socioéconomique

L’homme d’affaires Serge Chrétien croit qu’avec l’ajout d’une cinquantaine de postes de fonctionnaires de l’État dans la MRC, l’économie de la Haute-Gaspésie prendrait une autre direction.

«Ça changerait du tout au tout. D’avoir des emplois directs bien rémunérés, des gens qui consomment et amènent d’autres entreprises. Ça nous amènerait à garder nos employés, regarder notre masse salariale, ça ferait travailler des gens. Ça aurait un impact important», dit M. Chrétien, qui constate avoir perdu de la clientèle au fil de ses 30 années dans le commerce de détail.

Heureusement, la tendance baissière est moins forte aujourd’hui grâce à un renversement de la tendance démographique.

«Ça ne remplace pas tout ce qu’on a perdu», soutient celui qui opère la Cité Hi-Tech et garde malgré tout la confiance de voir la région s’en sortir.

Un résident qui a passé toute sa vie à Sainte-Anne-des-Monts constate pour sa part que l’incendie de la scierie de la Richardson de Cap-Chat, qui employait 250 travailleurs au milieu des années 1970, aura provoqué le début de ce long déclin.

«Ça roulait pratiquement 24 heures sur 24, mentionne l’homme de 62 ans qui a demandé que son nom ne soit pas publié. Si Québec avait sauvé ça, on aurait peut-être vécu un déclin moins prononcé.»

Malgré tout, des jeunes choisissent de revenir après leurs études dans leur milieu, même s’ils pouvaient décrocher des emplois de meilleure qualité «en ville».

«On est obligés de s’en aller pour étudier. C’est tentant de rester ailleurs par la suite, affirme à ce sujet Alexandre Therrien, un jeune homme de 22 ans qui est revenu à Sainte-Anne-des-Monts après ses études en informatique à Québec. Moi, personnellement, c'est un moment de ma vie que j'aimais mieux revenir ici. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de revenir ici, c'est parce qu'ils se sont sentis bien, ils ont grandi ici», mentionne M. Therrien, même s'il convient qu'à Québec, sans diplôme, sans rien, il aurait été plus facile pour lui de trouver un emploi plus payant.

Il caresse le rêve de lancer sa propre entreprise, malgré les défis que cela puisse représenter.

Lui aussi croit que si Québec délocalisait quelques postes à Sainte-Anne-des-Monts, le portrait économique de la Haute-Gaspésie changerait.