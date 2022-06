Un policier et un citoyen sauvent trois vies

Le bilan de l’accident de chaloupe qui a fait un mort samedi dernier à Baie-Comeau aurait pu être plus lourd, n’eût été l’intervention rapide et héroïque d’un policier et d’un bon samaritain qui ont sauvé un père et ses deux enfants.

Alexandre Talbot, policier à la Sûreté du Québec (SQ) depuis cinq ans, était dans son autopatrouille samedi quand un appel de détresse a été fait.

Une chaloupe avec trois adultes et deux enfants à bord venait de chavirer sur le bassin de la centrale Manic-1.

Le policier de 31 ans s’est précipité vers l’entrée du bassin où il a rencontré un citoyen qui offrait son aide avec son bateau, dont la contribution s’est révélée cruciale.

Photo courtoisie, Sûreté du Québec

La SQ n’ayant pas sous la main immédiatement une autre embarcation, c’est dans le bateau du civil et en compagnie de ce dernier qu’Alexandre Talbot s’est mis à la recherche des rescapés.

Le duo a découvert quelques centaines de mètres plus loin un père et ses enfants de 4 et 6 ans dans une situation extrêmement périlleuse, agrippés à une roche sur un haut-fond du plan d’eau, où ils s’étaient réfugiés après l’accident.

M. Talbot a sauté sans hésiter dans l’eau dont la température, selon des estimations, oscillait entre 44 à 48 degrés Fahrenheit.

« Aussitôt, j’ai constaté que les personnes avaient des signes et des symptômes d’hypothermie très, très avancée. [Elles] étaient incapables de parler ou de bouger. Le regard était vide », dit-il.

Alors que l’eau lui arrivait environ jusqu’à la hanche, le policier a monté dans le bateau les deux enfants détrempés ainsi que l’adulte, ce qui a exigé une force colossale.

« Je savais que c’était une question de minutes ou même de secondes pour pouvoir réaliser le sauvetage », relate le policier.

Humble

Les victimes ont ainsi pu être ramenées à la terre ferme et prises en charge par divers intervenants. Miraculés, les enfants se portent bien et ont même repris l’école et la garderie, selon leur mère.

Leur père a également obtenu son congé de l’hôpital.

« Dans ma tête, j’ai simplement fait mon travail. [...] C’était impossible que je laisse une personne derrière nous. Je sais que n’importe quelle police aurait fait la même chose. [...] Je ne me considère pas comme un sauveur ou un héros », lance le policier avec une humilité déconcertante.

Un quatrième passager qui a regagné la rive par ses propres moyens a également survécu. Malheureusement, le drame a coûté la vie à un passager, Michael Tremblay-Gémus, dont le corps a été repêché lundi.

M. Talbot n’oubliera pas de sitôt la bravoure du citoyen qui l’a aidé. « Sans lui, le sauvetage aurait été impossible. On parlerait peut-être d’une tragédie encore plus désastreuse. »