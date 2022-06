Vive déception pour Pamela Ware

Malgré une bonne performance aux nationaux, la double olympienne Pamela Ware n’a pas été en mesure de se qualifier pour les mondiaux aquatiques.

La plongeuse du club CAMO a terminé au 3e rang lors des épreuves au tremplin de 1 m et de 3 m lors des nationaux d’été à Victoria, du 27 au 29 mai.

Seuls les deux premiers plongeurs ayant réussi les standards de Plongeon Canada obtenaient leur billet pour Budapest, en Hongrie, où se dérouleront les mondiaux du 18 juin au 3 juillet et pour les Jeux du Commonwealth, qui auront lieu du 28 juillet au 8 août à Birmingham, en Angleterre.

« C’est une grande déception, a reconnu le directeur de la haute performance à Plongeon Canada, Mitch Geller, mais Pamela a connu une grosse amélioration comparativement aux nationaux d’hiver à Saskatoon en mars. Les derniers mois n’ont pas été faciles avec un changement d’entraîneur, une blessure et un arrêt d’entraînement. »

Geller est sûr que l’Olympienne des Jeux de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021 sera en mesure de rebondir. « Pamela est une grande battante et elle n’abandonnera pas, a-t-il assuré. Elle sait ce qu’elle est capable de faire. Au 3 m, la compétition est féroce avec quatre filles qui vont se battre pour deux postes, mais Pamela a le talent pour se battre pour une médaille à Paris en 2024. »

Championne canadienne aux deux épreuves de tremplin à Victoria, Mia Vallée a été retenue pour les mondiaux tout comme Margo Erlam. Opérée au pied gauche et sur la touche jusqu’en août, Mélissa Citrini-Beaulieu sera aussi dans la course pour un des deux postes à Paris.

Incertitude pour Caeli McKay

Du côté masculin, Bryden Hattie a gagné les nationaux et sera du voyage en Hongrie. De son côté, Cédric Fofana a pris le 2e rang, mais il n’a pas réussi le standard.

En terminant au 2e rang à la plateforme de 10 m, le Montréalais Nathan Zsombor-Murray a également assuré sa sélection aux mondiaux, tout comme le vainqueur Rylan Wens. « Ce fut de loin la compétition la plus relevée de notre histoire, a affirmé Geller. Les trois premiers ont dépassé le cap des 500 points et réalisé leur standard. »

Chez les femmes, Caeli McKay s’est aussi qualifiée pour les mondiaux, mais Plongeon Canada n’a pas encore décidé si la partenaire de Meaghan Benfeito aux Jeux de Tokyo au 10 m synchro fera le voyage.

« Sa blessure à un pied subie avant le départ pour le Japon l’ennuie encore, a souligné Geller. On souhaite qu’elle obtienne un deuxième diagnostic. On croyait que le temps arrangerait les choses, mais ce n’est pas le cas et c’est possible que l’équipe médicale mise sur une approche plus agressive pour corriger le problème.

« Ça serait une déception si elle ne va pas aux mondiaux, mais sa santé est la priorité, de poursuivre Geller. Si elle rate les mondiaux, on espère qu’elle sera en forme pour les [Jeux du]Commonwealth. »

Jeux du Commonwealth

Aux six plongeurs qui prendront part aux mondiaux, Plongeon Canada en comptera quatre de plus aux Jeux du Commonwealth, dont Fofana et Benjamin Tessier, qui est un nouveau venu sur la scène internationale.

Il a terminé au 3e rang à la plate-forme de 10 m à Victoria. « Benjamin sera à surveiller », a lancé Geller en terminant.