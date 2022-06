Voies de fait sur son enfant: une fillette plus crédible que son père

Accusé d’avoir battu sa fille à coups de poing et de tuyau de plastique, un père monoparental qui réfutait les allégations de l’enfant de huit ans a tout de même été reconnu coupable de voies de fait, le juge estimant la fillette beaucoup plus «crédible et sincère» que le père.

Le triste débat judiciaire entre un père et sa fille dont la mère est décédée dans un accident d’automobile a débuté en décembre 2020 alors que le père avait été invité à une rencontre scolaire à la suite d’une chicane d’enfants. À cette occasion, l’homme de 42 ans avait appris que sa fille de huit ans avait commis des vols et dit des mensonges.

À titre de punition, l’enfant de deuxième année avait été contraint par son paternel de faire une série de «gestes réparateurs» dont l’écriture de lettres et des excuses devant toute la classe. Sauf qu’au matin de la dernière journée de classe avant Noël, la fillette n’avait toujours pas complété ses tâches.

Une situation qui a mis en colère son père qui l’a roué de coups à l’aide d’un bâton en plastique, puis d’un coup de poing au nez et de tapes. «Les claques en arrière de la tête, il m’en a tellement donné que ça ne me fait même plus mal», avait rapporté la victime à l’enquêtrice.

C’est une plaie rouge sur le nez qui a éveillé les soupçons des intervenants de l’école de Val-Bélair à qui l’enfant s’est finalement confiée. La DPJ a ensuite pris en charge la victime et deux accusations de voie de fait et voie de fait armée ont été déposées contre l’homme qui ne peut être identifié.

Peu crédible

Lors du procès, l’homme qui n’a pas revu son enfant depuis les faits a tenté de miner la crédibilité de sa fille. Le juge Christian Boulet a toutefois estimé que c’était l’adulte qui avait la version la moins crédible.

L’accusé, qui se défend seul, a plusieurs fois affirmé que sa fille était «une menteuse», mais c’est plutôt ce dernier qui «ne dit pas la vérité», a estimé le juge. «L’accusé éprouve d’importantes difficultés à répondre aux questions de la poursuivante qui doit être souvent répétées», a illustré le juge pour parler du manque de sincérité.

À l’inverse, le témoignage de l’enfant a été «franc, crédible, sincère et convaincant» a poursuivi le juge Boulet. Il a rappelé que la victime a d’abord refusé de dénoncer son père avant de le faire devant une intervenante de l’école en qui elle avait confiance.

Plus encore, «Sa version est confirmée par les blessures qu’elle porte», a conclu le magistrat alors que les explications du père pour expliquer ces mêmes blessures manquaient de vraisemblance. Selon sa version, l’enfant s’était blessé avec un dictionnaire.

L’accusé reviendra en cour en août pour les représentations sur sentence. Il est en liberté, mais n’a plus la garde de sa fille.