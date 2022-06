BRIE, Solange



À Ste-Julienne, le dimanche 5 juin 2022 est décédée, à l'âge de 88 ans, Solange Brie, épouse de feu Edmond Martel.Elle laisse dans le deuil ses neuf enfants et leurs conjoints, ses seize petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants, son frère Philippe ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele lundi 13 juin 2022 de 10h à 12h, 13h à 18h et 19h à 22h, de même que le mardi 14 juin 2022 à compter de 10h, suivi des funérailles à 10h30 et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.