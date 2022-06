GAGNON, Claude

(Frère Simon), F.É.C.



Frère Claude Gagnon, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le 30 mai, à l'âge de 91 ans et 4 mois.Fils de Honorius Gagnon et de Fernande Dionne, il naquit à L'Avenir (Drummondville) le 7 janvier 1931. Il entra au noviciat des F.É.C. à Sainte-Foy, en 1948.Après quelques années de travail de ferme et de jardinage, il devint missionnaire à l'étranger: Cameroun, Guadeloupe, Tchad et Haïti. Dans ces pays, il travailla particulièrement à l'entretien des maisons et des véhicules et y enseigna la mécanique automobile.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs Andrée, Ursule, Hélène, Françoise, Pauline, Rolande et Marie-Cécile (Hervé Bossé), son frère Henri-Paul, ainsi que quelques autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 16 juin, à 11h, à la300, chemin du Bord-de-l'EauLavalle corps sera exposé à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu dans l'après-midi du même jour au cimetière Saint-Michel, à Trois-Rivières.