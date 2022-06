GLOBENSKY MCDONALD, Rita



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Rita McDonald Globensky, survenu le 6 juin 2022 à l'âge de. Elle était l'épouse de feu André Globensky et la mère de feu Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Julie Bienvenue) et Gilles (Claire Bédard); ses petits-enfants : Marie-Elaine, Maude, Marc-André, Martin et Bruno ainsi que ses arrière-petits-enfants.Garderont d'elle un doux souvenir ses belles-soeurs Denise Quenneville et Lise Globensky, son beau-frère Guy Globensky (Jeannine Dalpé), ses neveux, nièces, parents et amis.Un énorme merci à tout le personnel de l'étage Signature d'avoir contribué à la belle qualité de vie dont notre mère a bénéficié depuis son arrivée à la résidence Les Jardins Millen il y a huit ans.Notre gratitude aux gens du Pavillon des Bâtisseurs pour l'accompagnement et les soins de confort prodigués lors des derniers jours.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 14 juin 2022 dès 10h. La célébration des funérailles suivra à 12h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à sa mémoire à la Fondation Gracia, Pavillon de soins palliatifs des Bâtisseurs.