ROUSSIN, Edouard



À Joliette, le 12 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Edouard Roussin, époux de Lucille Brisebois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Daniel Brisson), Yves (Sylvie Edith Morin), ses petits-enfants, Sara Edith, Louis Vincent (Marie-Eve Beaudin) et Sophie, ses six arrière-petits-enfants, William, Alice, Romy, Lexie, Evelyne et Gabriel, son beau-frère Pierre, ses neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 18 juin de 13 à 17 heures. Une cérémonie aura lieu au salon même à 16h30.