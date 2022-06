Air Canada: des centaines de vols annulés en une semaine

Plus de 500 vols d’Air Canada ont été annulés en une semaine, indiquent des données obtenues par Le Journal.

Selon Curium, une entreprise d’analyse en aéronautique, 530 vols d’Air Canada ont été annulés du 1er au 7 juin inclusivement. Cela représente près de 6,9 % des vols prévus par la compagnie aérienne pendant cette période.

Historiquement, la proportion des vols annulés chez Air Canada dépasse rarement 2 % des vols à l’horaire. Pendant la période correspondante de 2019, à peine 1,4 % des vols d’Air Canada avaient été annulés.

Chez WestJet, environ 63 vols ont été annulés du 1er au 7 juin 2022, soit 1,7 % du total prévu.

Du côté d’Air Transat, aucun des 375 vols qui étaient à l’horaire pendant cette période n’a été annulé.

La situation chez Air Canada s’explique principalement par la crise qui sévit actuellement à l’aéroport Pearson de Toronto. Pas moins de 360 vols du transporteur montréalais ont été annulés à Pearson du 1er au 7 juin, d’après Cirium.

Retards multiples

«Les problèmes d’effectifs chez les fournisseurs tiers du gouvernement ont eu des répercussions sur les opérations des aéroports et des transporteurs, précise une porte-parole d’Air Canada, Pascale Déry. Dans certains cas, les délais plus longs pour la sécurité, les formalités de douane à l’aéroport et les restrictions récurrentes du contrôle de la circulation aérienne imposées par Nav Canada sur les mouvements des avions, en particulier à Pearson, ont obligé les sociétés aériennes à annuler des vols. De plus, les États-Unis ont été touchés par des intempéries en début de semaine, ce qui a aussi entraîné de nombreuses annulations de vols.»

Les retards qui se multiplient «peuvent créer un effet boule de neige», ajoute Mme Déry.

«Par exemple, un avion retenu à une porte d’embarquement plus longtemps que prévu ou un vol qu’on est forcé d’annuler subitement peut avoir des répercussions sur l’horaire du personnel au sol qui entretient l’aéronef et sur l’horaire des membres d’équipage, perturbant ainsi les vols ultérieurs», illustre-t-elle.