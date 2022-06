Andrei Vasilevskiy a pris le taureau par les cornes

Ceux qui croyaient voir Andrei Vasilevskiy et le Lightning de Tampa Bay crouler en finale de l’Association de l’Est face aux Rangers de New York ont dû ravaler leurs paroles à la suite des trois derniers matchs.

Chancelant au départ, notamment dans une défaite de 6 à 2 lors du premier duel contre les Rangers, le Russe est revenu à ses performances habituelles et s’il maintient la cadence, il pourrait mener les siens vers une troisième participation consécutive à la finale de la Coupe Stanley.

Ainsi, après avoir cédé six fois en 24 tirs contre les Blueshirts d’entrée de jeu, Vasilevskiy a encaissé un revers de 3 à 2. Sauf que la suite a été beaucoup plus éloquente : quatre filets alloués en 90 tirs et trois gains. Pour l’ensemble de la série, il affiche un taux d’efficacité de ,914, ce qui est tout près de celui (,916) qu’il a présenté en saison régulière.

Également, quelques autres sorties très solides et un autre championnat pourraient étoffer davantage sa candidature à l’obtention du trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries dans la Ligue nationale. Il revendique une moyenne de buts accordés de 2,35 et un taux de ,927. Le porte-couleurs des «Bolts» avait mis la main sur ce prix l'an dernier après avoir vaincu le Canadien de Montréal en finale.