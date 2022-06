Arsenic dans l’air: le ministre de l’Environnement prudent avec Glencore

Forcer la Fonderie Horne à abaisser ses émissions d’arsenic dans l’air nuirait à l’économie et ne changerait rien avant longtemps à la qualité de l’air de Rouyn-Noranda, en Abitibi, estime le ministre de l’Environnement. Québec solidaire, qui s’inquiète pour la santé des citoyens, exige la réduction des émissions.

«J’ai un chiffre pour le ministre de l’Environnement: 98% de tout l’arsenic émis au Québec, c’est dans l’air de Rouyn-Noranda», a affirmé, lors de la période de questions, la députée solidaire du secteur, Émilise Lessard-Therrien.

Depuis plusieurs années, les travaux de la Fonderie Horne, une entreprise qui appartient à la multinationale anglo-suisse Glencore, sont montrés du doigt par la Santé publique.

Selon l’étude de biosurveillance de la région, le complexe industriel de Glencore émettrait par moments des concentrations d’arsenic dans l’air 67 fois plus élevées que la norme québécoise.

Perte d’emploi

«Moi, je veux savoir, est-ce que le ministre est capable de reconnaître qu’il y a un lien entre Glencore et l’état de santé de la population à Rouyn-Noranda? Est-ce qu’il veut exiger la norme de 3 nanogrammes (ng) pour la population à Rouyn-Noranda?» a-t-elle questionné.

Or le ministre Benoit Charette croit qu’il faut rester prudent et refuse d’accuser l’entreprise. Il préfère travailler avec elle afin de trouver des solutions sans réduire la norme, puisque cela, dit-il, nuirait à l’économie.

«Si elle exige le 3 ng, elle exige la fermeture de l’entreprise. Est-ce que c’est ce qu’elle souhaite pour sa région?» a indiqué le ministre de l’Environnement. «Et même si l’entreprise fermait ses portes aujourd’hui, les experts s’entendent pour dire que ça prendrait des décennies à ce que le 3 ng puisse être atteint», a-t-il exposé.

Bilan de santé

Les données de surveillance de l’état de santé de la population de Rouyn-Noranda, publiées en mai dernier, démontrent que l’espérance de vie dans la région est plus basse qu’ailleurs au Québec.

Les bébés y naissent plus petits que sur le reste du territoire québécois. Les maladies pulmonaires chroniques y sont aussi beaucoup plus élevées, ce qui augmente de façon significative l’incidence du cancer du poumon.

«Les citoyens sont inquiets pour leur santé et la mairesse réclame un plan ambitieux et global. Les médecins réclament une intervention urgente», a ajouté Mme Lessard-Therrien.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a rencontré la direction de Glencore en Europe il y a deux semaines. Il a affirmé que la société avait «présenté un plan pour corriger la situation sur une base progressive».

Selon la Santé publique, les concentrations d’arsenic dans les ongles des citoyens de Rouyn-Noranda «sont en moyennes quatre fois plus élevées que celles observées auprès de la population témoin d’Amos, qui n’est pas exposée à des sources industrielles d’arsenic».

Le plan de développement économique de Rouyn-Noranda rappelle toutefois qu’il y a une faible diversité économique dans ce secteur qui mise presque tout sur l’industrie minière.