Chow mein de bœuf et nouilles croustillantes

Dans les cuisines Zeste, nous adorons cuisiner avec le wok !

Voici une belle recette de chow mein au bœuf et aux légumes avec des nouilles croustillantes cuisinée et servie dans ce dernier. Des ingrédients frais, une sauce sirupeuse et bien assaisonnée, des nouilles croustillantes et le tour est joué. Un repas idéal pour un soir de semaine où vous n’avez pas trop le temps de cuisiner. La cuisine cantonaise est savoureuse et simple à exécuter pour obtenir un résultat parfait à tout coup.

Bon appétit !

