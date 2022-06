Concours Idéa 2022: La communication créative récompensée pour une troisième année consécutive

Pour une troisième année consécutive, mais cette fois-ci pour la première fois en formule hybride, le concours Idéa a récompensé les idées novatrices des professionnels de la communication dans le cadre d’une soirée festive et rassembleuse qui s’est déroulée le 9 juin dernier.

Curieux de découvrir les projets qui ont remporté tous les honneurs cette année? Découvrez le meilleur de la communication créative québécoise à travers six disciplines!

Les grands gagnants du concours Idéa 2022

De la création publicitaire au design en passant par le média, la production, les produits et expériences numériques, la stratégie et les résultats d’affaires, cette remise de prix représente l’occasion de célébrer les grandes idées et les exécutions de qualité à travers six disciplines. Voici les six projets qui ont su se démarquer!

CRÉATION PUBLICITAIRE

lg2 – En tant que porte-parole du lait – Les Producteurs de lait du Québec

lg2 / Les Producteurs de lait du Québec

Alliant l’excellence de toutes les sphères de la création et témoignant d’un long travail de précision, cette campagne mettant en vedette Laurent Duvernay-Tardif a fait écho à travers toute la profession grâce à son contenu riche et son approche étudiée.

Les exécutions parfaitement ficelées et toujours cohérentes de cette campagne intégrée signée lg2 ont permis de faire vivre les multiples facettes du lait et de l’athlète auprès des Québécois.

On n’a qu’à penser aux annonces vidéo développées à l’occasion du Super Bowl, aux armoires à lait installées dans les épiceries de la province, à l’affichage marqué du sceau « LDT » qui détrônait celui du lait ainsi qu’au profil Facebook de la mythique Yvette.

CRÉDITS :

AGENCE DE CRÉATION : lg2 CLIENT : Les Producteurs de lait du Québec MAISON DE PRODUCTION : Cinélande MAISON DE POST-PRODUCTION : Post430 STUDIO DE SON ET MUSIQUE : BLVD, Circonflex STUDIO D’ILLUSTRATION 3D : SHED AGENCE MÉDIA : Touché VICE-PRÉSIDENCE CRÉATION : François Sauvé DIRECTION DE CRÉATION : François Sauvé CONCEPTION-RÉDACTION : Guillaume Bergeron, Guillaume Ferron, Jeremy Hervieux DIRECTION ARTISTIQUE : Marc Guilbault, Patrick Rochon, Colin Beaudin, Hang Tan Tang MAQUETTES : Joannie Rosa, Jean Landry, Christian Pocetti, Vincent Pérès, Elisa Vu, Mehdi Sedira VICE-PRÉSIDENCE CONSEIL : Marie-Christine Cayer SERVICE-CONSEIL : Karine Payette, Joannie Bélanger, Andréa Fortin, Frédérique Guay, Justine Trudeau VICE-PRÉSIDENCE STRATÉGIE : Sophie-Annick Vallée STRATÉGIE : Philippe Goudreault PRODUCTION D’AGENCE : Valérie Lapointe, Isabelle Thouin PRODUCTION : Marie-Élisabeth Fouquet, Mélanie Thérien, Louis Dorval, Geneviève Demers, Laurent Trudel INFOGRAPHISME : Frédéric St-Denis INTÉGRATION HTML : Adrien Rioux-Richard, Cédrick Patenaude MOTION : Antoine Hallé DIRECTION MARKETING : Julie Gélinas CONSEIL PRINCIPAL, PUBLICITÉ : Sara Bujold PRODUCTION : Sophie Gérard, Alex Ertaskiran RÉALISATION : Jean-François Asselin DIRECTION PHOTO : Steve Danyluk DIRECTION ARTISTIQUE : Jean-Marc Renaud MONTAGE : Mathieu Lebel, Guillaume Choquette SON ET INGÉNIERIE : Sylvain Roux PRODUCTION : Heather Graham VICE-PRÉSIDENCE, DIRECTION DE GROUPE : Martin Soubeyran MÉDIA : Gabrielle Côté, Simon Wautier, Hanna Zaoug, Elisabeth Larocque, Roxanne Lavoie-Drapeau

DESIGN

Principal – CRASH – Bonsound

Principal / Bonsound / Rodeo Production

Illustrer visuellement une œuvre musicale complète, complexe et en toute vulnérabilité représentait un projet de taille pour le studio Principal qui a su relever ce défi avec brio.

L’équipe a réussi à communiquer de manière puissante les constats à la fois éprouvants et nécessaires de l’auteur-compositeur-interprète sur l’amour, l’amitié, le succès et la perte de contrôle émotionnel.

Vibrante, audacieuse, sensible et intelligente, l’identité visuelle de la pochette de l'album de Les Louanges inclut la signature CRASH, dessinée sur mesure pour le projet. À travers une exécution sans faille, cette dernière se décline en affichage, vidéoclips, produits dérivés ainsi que sur les réseaux sociaux.

Principal / Bonsound / Rodeo Production

CRÉDITS :

STUDIO DE DESIGN : Principal CLIENT : Bonsound PHOTOGRAPHIE : Rodeo Production DIRECTION DE COMPTE : Mathieu Cournoyer DIRECTION DE CRÉATION : Bryan-K. Lamonde DIRECTION ARTISTIQUE ET DESIGN : Julien Hébert GESTION DE PROJET : Marie-Hélène Rodriguez ARTISTE : Vincent Roberge (Bonsound) DIRECTION DE CRÉATION : Xavier Germain-Poitras GÉRANCE D’ARTISTE : Lina Kachani RESPONSABLE MARKETING : Hugo Jeanson PHOTOGRAPHIE : Alex Blouin, Jodi Heartz

CRAFT/PRODUCTION

TONIC DNA – Freebird – L'Arche Canada

TONIC DNA CLIENT : L'Arche Canada

Grâce à son exécution toute en finesse et son message vibrant, ce court-métrage conçu pour l’Arche Canada – un organisme venant en aide aux personnes vivant avec un handicap intellectuel – dans le cadre de la Journée mondiale de la trisomie 21 a su toucher droit au cœur les membres du jury.

Co-réalisé par Nick Herd, activiste et acteur LGBTQ+ lui-même atteint du syndrome de Down, ce court-métrage d’animation signé TONIC DNA décrit d’une façon simple, mais époustouflante l’histoire du passage à l’âge adulte d’un garçon trisomique.

C’est avec une mère aimante, un père absent, un camarade de classe tyrannique et l’amour d’une vie que ce dernier apprend à naviguer dans le monde.

Impossible de ne pas être touché par l’incroyable sensibilité, sincérité et grandeur d’âme de cette production. Mention spéciale également pour l’audace de son format et sa capacité à provoquer la réflexion dans le but de changer les mentalités.

CRÉDITS :

STUDIO D'ANIMATION : TONIC DNA CLIENT : L'Arche Canada ÉCRITURE ET RÉALISATION : Joe Bluhm PRODUCTION EXÉCUTIVE : Stefanie Bitton PRODUCTION : Jennifer Nadeau, Mariana Durán ILLUSTRATION : David Rémy Goldstyn DESIGN DES PERSONNAGES : Joe Bluhm, Michael Renaud ANIMATION 2D : Guillaume Blackburn, Malcolm Sutherland, Celia Bullwinkel COMPOSITING : Myriam Elda Arsenault ÉCRITURE ET RÉALISATION : Michael McDonald MUSIQUE "FREEDOM" : Jordan Hart DIRECTION CRÉATIVE : Nicholas Herd PRODUCTION EXÉCUTIVE : Louis Pilotte, Jordan Hart PRODUCTION : Michael McDonald

MÉDIA

Glassroom, Québecor Expertise Média et Bleublancrouge – Le CH dans ton salon – Desjardins

Glassroom / Desjardins

Malgré la pandémie, le partenaire du Tricolore a su faire vivre une expérience inoubliable aux fans alors que l’équipe amorçait les séries éliminatoires.

En association avec l’agence média Glassroom, Desjardins a développé une série de filtres Instagram en réalité augmentée afin de permettre aux partisans de créer des vidéos pour encourager leur équipe favorite.

En partageant leur création sur les réseaux sociaux, les participants couraient la chance de remporter des prix et de voir leur vidéo en direct à la télé, juste après le premier but des Canadiens.

Impressionné par l’ingéniosité technologique de cette initiative, le jury a apprécié l’utilisation novatrice de la télé en direct et la synchronisation en temps réel sur différentes plateformes.

De plus, cette offensive complexe a su briller en raison de sa générosité envers les Québécois confinés en brisant l’isolement et en créant des instants de joie en cette période bien particulière.

CRÉDITS :

AGENCE MÉDIA : Glassroom CLIENT : Desjardins PARTENAIRE MÉDIA : Équipe média Desjardins MÉDIA : Québecor Expertise Média AGENCE DE CRÉATION : Bleublancrouge PARTENAIRES : : Équipe mise en marché Desjardins, Équipe Dons, Commandites et marque Desjardins, Effix, Les Canadiens de Montréal

PRODUITS ET EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES

Site Internet Afterglo

Louis Paquet, Deven Caron, Pier-Luc Cossette, Luc Lapierre / Afterglo / Office of Demande Spéciale

À travers son offre de produits érotiques sélectionnés avec attention, le nouveau site Web d’Afterglo propose aux personnes de tout genre, âge et orientation sexuelle d’explorer leur propre définition du plaisir en ouvrant la voie à une sexualité plus saine, respectueuse et inclusive.

La direction artistique, le message unique et les valeurs d’inclusion véhiculées par cette nouvelle boutique en ligne ont été soulignés.

D’ailleurs, l’entreprise peut se féliciter, puisqu’elle a reçu plusieurs messages positifs de la part de la communauté.

Comptabilisant plus de 45 000 sessions lors de ses deux premiers mois de mise en ligne et plus de 35 000 nouveaux utilisateurs, on peut dire que le succès d'Afterglo est indéniable après seulement huit mois d’existence.

CRÉDITS :

DÉVELOPPEMENT WEB : Louis Paquet, Deven Caron, Pier-Luc Cossette, Luc Lapierre CLIENT : Afterglo IMAGE DE MARQUE : Office of Demande Spéciale DIRECTION DE CRÉATION WEB : Louis Paquet STRATÉGIE ET UX DESIGN : Kim Levan DÉVELOPPEMENT FRONT-END : Deven Caron, Pier-Luc Cossette DÉVELOPPEMENT BACK-END : Luc Lapierre, Deven Caron DESIGN ET MOTION : Louis Paquet DIRECTION DE CRÉATION DE MARQUE : Khoa Lê PHOTOGRAPHIE : Oumayma B. Tanfous, Julien Grimard, Consulat, Louis Paquet RÉDACTION : Kim Levan, Laurie Stein

RÉSULTATS D’AFFAIRES ET STRATÉGIE

lg2 – Énergie en commun – Hydro-Québec

lg2

Un peu plus de 75 ans après sa nationalisation, l’objectif d’Hydro-Québec, avec l’arrivée de Sophie Brochu à sa tête, était de revoir ses fondements afin que ses aspirations demeurent en accord avec celles de la population du Québec.

C’est ce qui a motivé la création de la plateforme Énergie en commun, dont le lancement a concordé avec celui d’une consultation publique qui a permis aux Québécois de partager leur vision d’une nation plus verte et durable.

S’appuyant sur la vision et la visibilité de sa nouvelle présidente, cette campagne média a non seulement marqué les membres du jury en raison de son caractère social, mais également grâce à son approche holistique et son déploiement multifacette qui a inspiré la population et généré des résultats remarquables.

CRÉDITS :

AGENCE DE CRÉATION : lg2 MAISONS DE PRODUCTION : BLVD, GORDITOS MAISONS DE POST-PRODUCTION : BLVD/Rodeo, Cluster, Post-Moderne STUDIO DE SON : BLVD MUSIQUE : BLVD, Circonflex MOTION DESIGN : Gimmick AGENCE MÉDIA : Touché VICE-PRÉSIDENCE CRÉATION : Marc Fortin, Marilou Aubin, Nicolas Baldovini DIRECTION DE CRÉATION : Mario Pesant, Julien Jean, Élise Cropsal DIRECTION CONTENU : Joannie Fredette CONCEPTION-RÉDACTION : Luc Dupéré, Martin Charron, Roxane Pelletier, Thomas Dallaire-Boudreault, Jean-Christophe Lanteigne, Jérémy Hervieux, Stuart Macmillan, Julia Lemyre-Cossette, Violaine Charest-Sigouin DIRECTION ARTISTIQUE : Étienne Goulet, Marc-Antoine Vallée, Léa-Laure Bergeron, Samuel Poirier, Joanna Chrysocheris, Claudine Ruest, Olivier Bouchard, Paul Transon DESIGN : Sarah Déry VICE-PRÉSIDENCE CONSEIL : Marie-Christine Cayer, Julie Pilon DIRECTION DE GROUPE : Marie-Eve Despars DIRECTION DE COMPTE : Émilie Masse, Charlotte Fabre, Simon Regniault CONSEIL : Alexandra Capistran, Julie Doré-Renaud, Geneviève Levert, Josiane Roy-Hétu, Adèle Charest-Normandeau, CHARGE DE PROJET : Marie-Claude Lacasse VICE-PRÉSIDENCE STRATÉGIE : Sophie-Annick Vallée, Anne-Marie Castonguay DIRECTION STRATÉGIE : Pierre Labadie, Maxime Chabot, Jean-Philippe Roméo STRATÉGIE : Julie Lemonde, Ariane Beauregard ANALYSE : Maryté Desruisseaux-Rouillard PRODUCTION ÉLECTRONIQUE : Lina Piché, Marie-Hélène Harvey, Emmanuelle Bérubé PRODUCTION IMPRIMÉE ET NUMÉRIQUE : Marie-Élisabeth Fouquet, Julie Martin INFOGRAPHISME : Frédéric St-Denis, Cédrick Patenaude DESIGN UX : Léna Aufschneider, Leila El Adlouni DESIGN UI : Vincent Bélanger, Marc-André Dandurand, Gabriel Larivière, Mika Carbonneau ANALYSE DE PERFORMANCE : Allyson Dimino DIRECTION TECHNIQUE : Romain Prache DÉVELOPPEMENT : Adrien Vanderpotte, Charles Patoine, Cédric Givord, Nicholas Charbonneau, Irene Sierraalta, Nicolas Daniel, Rémi Clermont CONTRÔLE QUALITÉ : Marc-Antoine Leclerc

ILLUSTRATION : Charles-Étienne Brochu PRODUCTION : Marc-André Lambert RÉALISATION : Dan et PAG, Patrick Boivin DIRECTION PHOTO : JF Lord, Christophe Dalpé SON : Olivier Rivard PRODUCTION : Adam-Gabriel Belley-Côté RÉALISATION : Raphaël Ouellet DIRECTION PHOTO : Raphaël Ouellet ARRANGEMENT MUSICAL : Circonflex SON : Marc Rémillard VICE-PRÉSIDENCE, DIRECTION DE GROUPE : Émilie McAllister MÉDIA : Jean-François Chevigny, Marie-France Allaire, Michele Duchesneau

Propulsée par l’Association des agences de communication créative (A2C), en collaboration avec la Société des designers graphiques du Québec (SDGQ), l’édition 2022 du concours Idéa a permis de célébrer pour une troisième année consécutive le talent des professionnels d’ici à travers six disciplines. Félicitations à tous les gagnants de cette édition.