COVID-19: le Canada sommé d’accélérer sa lutte à l’échelle mondiale

Le Canada doit en faire plus pour soutenir les efforts de vaccination mondiaux contre la COVID-19, et se préparer à un «avenir incertain», estime l’Association médicale canadienne (AMC).

• À lire aussi: L'obligation vaccinale de deux doses contre la COVID-19 n'est pas à jour, dit la Santé publique fédérale

Afin de réduire les inégalités mondiales et les conséquences des futurs variants de la COVID-19 et à l’heure où les voyages internationaux reprennent, le Canada doit accélérer la distribution mondiale des vaccins, et prendre un certain nombre de mesures visant à revitaliser les effectifs de santé, selon l’AMC.

Dans un communiqué publié vendredi, l’Association liste plusieurs recommandations, comme l’accroissement du financement et des ressources des équipes et des organismes de santé publique. L’AMC recommande également que l’épuisement professionnel dans les équipes de santé publique et de soins de santé soit reconnu et abordé.

Elle suggère enfin la collaboration avec les communautés afin d’aborder la discrimination systémique dans les soins de santé et la santé publique, notamment concernant la santé autochtone, avec un financement ciblé.

L’objectif étant que le Canada se tienne prêt face aux futures vagues de COVID-19, ou même d’un autre virus à venir.

Des Canadiens inquiets

L’AMC cite, pour soutenir ses recommandations, un nouveau sondage mené par l’Ipsos en son nom, qui indique que les Canadiens sont préoccupés par les taux de vaccination mondiaux et du risque de propagation de nouveaux variants. Au total, 44 % d’entre eux s’inquièteraient pour leur famille et leurs amis se rendant dans des pays aux taux de vaccination plus faibles. Deux tiers d’entre eux s’inquièteraient également de la propagation de nouveaux variants au niveau national.