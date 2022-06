Des performances inégales pour Mackenzie Hughes

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour le golfeur canadien Mackenzie Hughes. Après une première ronde de 66 jeudi à l’Omnium canadien se déroulant dans la grande région de Toronto, il a remis une carte de 75 (+5), vendredi, pour éviter le couperet de peine et de misère.

Un double boguey au quatrième trou du parcours du club St. George’s, situé dans le secteur d’Etobicoke, a notamment fait mal à Hughes. Il a aussi commis cinq autres bogueys au cours de cette ronde à oublier.

Nick Taylor et Aaron Cockerill sont ceux qui défendent le mieux les couleurs du Canada après deux rondes, eux qui se retrouvent chacun à -2. Taylor et Cockerill ont joué 68 (-2), vendredi, et partagent provisoirement la 21e position avec une dizaine d’autres golfeurs.

L’Américain Wyndham Clark, qui avait ébloui tout le monde avec un pointage de 63 (-7) d’entrée de jeu, a conservé la tête de la compétition en respectant la normale de 70. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, avec des rondes de 66 et 68, fait partie des golfeurs qui le talonnent, avec un seul coup derrière. McIlroy a notamment réussi un oiselet sur chacun des trous à normale 5, vendredi.

La performance du jour revient toutefois à l'Américain Austin Cook, qui a bondi de 54 rangs après avoir retranché six coups à la normale. Il pointe désormais au septième échelon du tournoi (-5).

Henderson lutte pour la tête

Dans la LPGA, la Canadienne Brooke M. Henderson est dans la course au New Jersey dans le cadre de la Classique Shoprite.

Une première ronde de 67, vendredi, la place au troisième rang, à deux coups de l’étonnante meneuse australienne Stephanie Kyriacou. Faisant preuve de constance, Henderson a réussi quatre oiselets et respecté la normale sur les 14 autres trous.

Kyriacou, qui est âgé de seulement 21 ans, a pour sa part obtenu six «birdies», tout en jouant également la normale partout ailleurs.

La Suédoise Frida Kinhult la talonne au deuxième rang, n'accusant qu'un coup de retard après avoir remis une carte de 66.