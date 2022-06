Disparition à Lévis: un homme de 34 ans manque à l’appel depuis mardi

La police de Lévis (SPVL) demande l’aide de la population pour retrouver Yannick Royer, un homme de 34 ans qui n’a pas été revu depuis le 7 juin.

M. Royer se trouvait dans le secteur de la traverse de Lévis quand il a été aperçu pour la dernière fois, vers 18h, le jour de sa disparition.

La police dit avoir des raisons de craindre pour la santé et la sécurité de l’homme de 34 ans. Ce dernier pèse 70 kg (154 lb) et mesure 1,70 m (5’6’’). Il est de type caucasien et a les cheveux bruns et rasés.

Au moment de sa disparition, il portait une casquette grise de marque VANS, une veste à capuchon brune, des sandales blanches et un sac à dos foncé. Il pourrait aussi avoir un pantalon de jogging blanc-gris à bordure noire ou un pantalon 3⁄4 en peluche vert forêt.

M. Royer présente également les inscriptions «King» et «Boom» sur la main, ainsi que des tatouages de flammes et le mot «Omerta» sur l’avant-bras.

Si vous avez vu cet individu ou avez de l’information permettant de le localiser, nous vous demandons de composer le 9-1-1 ou de communiquer avec le Service de police au 418- 832-2911.