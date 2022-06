CHRÉTIEN, Paulette



Des mains toujours prêtes à rendre service se sont reposées. Un coeur d'or a cessé de battre le 3 juin 2022, laissant dans le deuil ses enfants Louise (Eric), Steve (Annick), Patrick et Sandy (Marcel), ainsi que son conjoint, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, et tous ceux qui l'aiment.Je vous invite à vous joindre à nous pour un dernier hommage le dimanche 12 juin de 14h à 17h à la:LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, QC H4G 2M4