Finale de la Coupe Stanley: la LNH dévoile deux calendriers possibles

Les amateurs de hockey trépignant d’impatience à l’idée de regarder les matchs de la prochaine finale de la Coupe Stanley peuvent entourer des dates sur leur calendrier, car la Ligue nationale de hockey (LNH) a divulgué vendredi deux scénarios possibles quant à l’horaire de la dernière ronde.

Si le Lightning de Tampa Bay élimine les Rangers de New York dans le sixième duel de la finale de l’Association de l’Est, samedi soir, le tour ultime s’amorcera mercredi sur la patinoire de l’Avalanche du Colorado. Toutefois, si un septième affrontement entre les «Bolts» et les «Blueshirts» est requis mardi, la bataille pour le trophée le plus convoité du circuit commencera seulement le samedi 18 juin à Denver.

Une finale s’entamant mercredi se poursuivrait avec le match numéro 2 le 18 juin et par la suite, les parties subséquentes seraient jouées à tous les deux jours. La conclusion la plus tardive possible serait fixée au 28 juin. Si la confrontation de quatrième tour prend son envol le troisième samedi du mois, toutes les rencontres seront séparées par un jour de congé, la fin étant prévue le 30 juin.

L’Avalanche n’a pas joué depuis lundi, quand la troupe de l’entraîneur-chef Jared Bednar a complété le balayage des Oilers d’Edmonton en finale de l’Ouest. La chaîne TVA Sports diffusera tous les matchs au calendrier en finale.