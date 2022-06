GNL Québec: un accord pour exporter du gaz naturel en Ukraine

L’entreprise GNL Québec, basée à Saguenay, a conclu une entente avec l’Ukraine, pour lui fournir, d’ici 2027, du gaz naturel liquéfié et de l’hydrogène liquide.

Un accord de principe a été conclu entre Symbio Infrastructure, société mère de GNL Québec, et la société nationale par actions Naftogaz of Ukraine, pour l’achat de gaz naturel liquéfié et d’hydrogène liquide vert du Québec, le 5 juin à Washington.

C’est ce qu’a annoncé par voie de communiqué Symbio Infrastructure vendredi. «Cet accord est une étape importante sur la voie de la transition de l’Ukraine vers divers approvisionnements énergétiques du monde entier», a notamment indiqué l’entreprise Naftogaz of Ukraine.

Le fondateur et président de Symbio Infrastructure a promis pour sa part de fournir une énergie compétitive à l’Ukraine qui «réduira considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre en remplaçant les sources d’énergie à émissions plus élevées utilisées en Europe telles que les charbons», notamment.

Un projet toutefois rejeté à ce stade

Pour ce faire, Symbio Infrastructure a rappelé les détails de son projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay, par le biais de l’entreprise GNL Québec. Avec pour objectif la liquéfaction et l’exportation de 10, 5 millions de tonnes ou 15 milliards de mètres cubes de gaz naturel propre par an vers l’Europe.

Pour rappel, ce projet d’usine a toutefois été rejeté par le gouvernement Legault en juillet 2021. L’entreprise GNL Québec ne respecterait pas, à travers ce projet, les conditions du gouvernement en matière de lutte contre la crise climatique et d’acceptabilité sociale. Une position que le gouvernement n’a pas souhaité réévaluer, y compris dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le gouvernement du Canada a également rejeté ce projet.

L’ex-premier ministre du Québec et candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada Jean Charest souhaiterait, pour sa part, promouvoir la relance de GNL Québec, apprenait-on en avril dernier.