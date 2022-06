Grippe aviaire aux Îles-de-la-Madeleine: première ronde de ramassage des oiseaux morts complétée

La première ronde de ramassage de carcasses d’oiseaux marins victimes de la grippe aviaire retrouvés morts par centaines sur les plages des Îles-de-la-Madeleine a pris fin cette semaine, ont annoncé les autorités vendredi.

Cette première ronde a été menée sur une soixantaine de kilomètres de rives dans l’archipel, permettant la récupération par des experts d’environ un millier de cadavres de volatiles.

Une seconde ronde de nettoyage se mettra en branle la semaine prochaine, dans le but de ratisser l’ensemble des 300 kilomètres de plages du territoire. Il pourrait y avoir encore un millier d’autres carcasses à ramasser, sinon plus, selon l’estimation du maire des Îles, Jonathan Lapierre.

Le maire Lapierre a ajouté, vendredi, que les travailleurs chargés du ramassage vont retourner sur les plages ciblées lors de la première ronde, parce que susceptibles d’être les plus achalandées à ce temps-ci de l’année. «Le constat qu’on fait c’est qu’il y a eu d’autres mortalités depuis une semaine et que la mer nous rejette les carcasses d’oiseaux qui sont probablement décédés au large», a-t-il dit.

De plus, M. Lapierre prévient qu’il y aura éventuellement une fin à l’opération de nettoyage, et qu’on ne pourra jamais tout ramasser. «Comme avec les carcasses de phoques, de baleines ou de dauphin qui s’échouent malheureusement sur nos plages, la nature va s’occuper du reste.»

Il a par ailleurs été annoncé, vendredi, que c’est le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) qui assumera 100 % de la facture liée à l’opération ramassage des carcasses d’oiseaux.

Mylène Delorme, directrice régionale du contrôle environnemental du ministère, a sommairement estimé à 30 000 $, le coût du contrat accordé à Lavages industriels Vigneau. Cette somme exclut les frais d’exportation des carcasses par conteneurs réfrigérés à bord du traversier et de leur enfouissement chez Gesterra près de Victoriaville.

Mme Delorme a aussi mentionné que les frais encourus par les autres municipalités de l’Est du Québec, également aux prises avec la crise d’influenza aviaire, seraient examinés au cas par cas. «On communique avec elles pour voir si elles ont besoin de support et s’il y a des enjeux de financement associés à ça», a-t-elle indiqué.

Appel à la prudence

Pour sa part, lors de la conférence de presse conjointe tenue virtuellement, le directeur de la Santé publique de la Gaspésie et des Îles, le docteur Yv Bonnier-Viger, a appelé les gens à la prudence, même si le virus aviaire H5N1 est «très peu dangereux pour l’humain».

Évoquant toutes les maladies récentes qui frappent la planète, dont la COVID-19, la variole simienne, et la maladie de Lyme que propagent les tiques, il dit que la santé humaine, des animaux et des végétaux ne font plus qu’un avec la santé de la planète. «Et le H5N1, ça reste que c’est un virus et ça peut muter, affirme le Dr Bonnier-Viger. Alors quand on demande aux gens de ne pas toucher les animaux à mains nues, bien, c’est pour ne pas que le virus s’installe dans des humains et crée des mutations et nous amène des problèmes plus sérieux.»