La Caisse doit être plus transparente au sujet de son acquisition à Dubaï

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dit avoir soupesé tous les risques avant de faire ses achats à Dubaï, mais certains experts croient que l’institution devra faire preuve de plus de transparence.

Le bas de laine des Québécois a mis 6,3 milliards $ conjointement avec son partenaire DP World, un opérateur portuaire, dans trois actifs stratégiques notamment un port, mais aussi une zone franche où l’impôt est nul pour les entreprises.

Les trois experts consultés par Le Journal pensent tous qu’il s’agit d’un actif avec un bon potentiel de rendement.

« Dubaï a été très habile pour devenir une référence en transport. Leur but est d’attirer des entreprises notamment avec la zone franche et de devenir une plateforme logistique mondiale. Et DP World est un opérateur efficient », a expliqué Yan Cimon, professeur de gestion à l’Université Laval.

Mais pour Andreas Krieg, professeur associé et spécialiste des pays du Golfe au King’s College de Londres, il y a un risque pour la Caisse de s’associer avec les Émirats arabes unis (EAU), une plaque tournante du blanchiment d’argent et un pays proche du régime de Vladimir Poutine.

« Il pourrait y avoir un impact pour la réputation de la Caisse d’être affiliée à DP World et à Dubaï plus largement. DP World est un joueur majeur des Émirats arabes unis et a noué des liens avec des régimes douteux à travers le monde », a-t-il affirmé dans une déclaration envoyée au Journal.

Processus rigoureux

La CDPQ n’a pas souhaité nous fournir l’évaluation des risques entourant cette acquisition, mais l’institution affirme que tous ses investissements « passent par un processus rigoureux d’analyse ».

Photo courtoisie Yan Cimon, Professeur Université Laval

« DP World a une politique très claire de tolérance zéro à l’égard de toute forme de corruption et de blanchiment d’argent », nous a écrit la porte-parole Kate Monfette.

Patrick Leblond, professeur d’affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, croit toutefois que la CDPQ devra montrer patte blanche dans le dossier.

« Le fait d’investir à Dubaï, il n’y a pas de problème. Mais je crois que la Caisse doit démontrer qu’elle s’assure qu’elle ne contribue pas au blanchiment d’argent ou n’a outrepassé des sanctions imposées par le Canada ou ses partenaires envers la Russie », assure-t-il.

« Il y a un feu jaune pour la Caisse. Ce qu’il faut se demander, [c’est] est-ce que le cadre légal permet un niveau de risque acceptable pour un fond de retraite comme la Caisse ? Est-ce que la question russe aura un effet négatif sur la valeur des actifs ? » se demande le professeur Cimon.

Pour M. Krieg, le risque est toutefois encore « faible » de voir des pays proches de la Russie, comme les Émirats arabes unis, être également sanctionnés par les pays occidentaux.

La CDPQ assure aussi que DP World ne possède aucun actif en Russie.