La confiance des champions

TAMPA | Jon Cooper frappe sur le même clou depuis le début des séries. Le Lightning a la chance d’écrire l’histoire de la LNH avec un rare triplé. Vainqueur des Rangers lors des trois derniers matchs de la finale de l’Est, son équipe a besoin d’une autre victoire pour atteindre la grande danse.

« Nous connaissons l’enjeu, a dit le centre Nick Paul. Il y a des gars qui y vont pour une troisième conquête. [Brandon] Hagel et moi rêvons d’un premier sacre. Mais nous jouons contre une très bonne équipe. Les Rangers se battront. Nous ne pouvons pas lever le pied de l’accélérateur. »

« Nous avons confiance en nous, a poursuivi Paul. Il n’y a pas de doutes dans notre jeu. Nous restons concentrés jusqu’à la sirène finale et trouvons des façons de gagner. »

Il y a quelques jours, Tampa Bay semblait tituber. Après une longue pause en raison d’un balayage au deuxième tour face aux Panthers de la Floride, les champions de 2020 et 2021 ont perdu les deux premières rencontres face à New York avec des revers de 6 à 3 et 3 à 2 sur la glace du mythique Madison Square Garden.

Mais il ne faut jamais compter cette courageuse équipe de la Floride comme vaincue. Elle a repris le contrôle de cette finale de l’Est avec trois gains d’affilée.

« Nous gérons bien nos émotions depuis le début des séries, a rappelé l’ailier Pat Maroon. L’expérience est aussi un facteur. Je regardais nos statistiques avant le dernier match et nous avons plusieurs joueurs avec plus de 100 matchs éliminatoires. Nous avons cette confiance, nous savons que nous pouvons trouver des façons de gagner. »

Fermer les livres

Il y a toujours deux côtés à une médaille. Si le Lightning regorge de confiance, les Rangers ont aussi des raisons d’y croire. Ils ont résisté à l’élimination à cinq reprises depuis le début des séries, trois fois au premier tour contre les Penguins de Pittsburgh et deux fois face aux Hurricanes de la Caroline.

Cooper et ses joueurs restaient donc prudents à la veille de cette sixième rencontre.

« Nous avons connu du succès pour fermer des séries, a mentionné Cooper, vendredi. Mais nous ne l’avons pas toujours emporté immédiatement. Je l’ai dit après le dernier duel. Nous sommes ici pour gagner cette série. Nous pourrons éliminer les Rangers, mais ça ne veut pas dire que ça se terminera dès le sixième match. Nous aurons besoin d’être à notre meilleur puisque je sais que les Rangers le seront. »

« On ne parle pas de moments qui arrivent souvent, a renchéri Maroon. Nous sommes dans une bonne position encore une fois. Nous pouvons retourner en finale. Ce n’est pas une mission facile. Nous aurons besoin de travailler fort. Il faut encore gagner cette série avant de penser à l’objectif ultime. »

Maroon a déjà trois bagues de la coupe Stanley avec trois titres d’affilée, en 2019 avec les Blues de St. Louis et lors des deux dernières saisons à Tampa.

McDonagh à son poste

À quelques heures d’un match important, Cooper restait assez muet au sujet des blessés. Il a indiqué que Ryan McDonagh, qui a manqué quelques présences lors du dernier match, devrait être à son poste. Mais il n’a pas offert de mise à jour concernant l’attaquant Brayden Point.

L’impact du capitaine

En l’absence de Point, blessé au septième match contre les Maple Leafs de Toronto, le Lightning a vu d’autres joueurs prendre le relais. Anthony Cirelli et Paul ont fait un boulot très respectable au centre, tout comme le capitaine Steven Stamkos.

Au-delà de ses 13 points en 16 matchs, Stamkos sert également d’inspiration grâce à son courage et à sa détermination. Il n’hésite jamais à bloquer des tirs et il a même invité Alexis Lafrenière pour une petite valse à la fin de la dernière partie.

« C’est immense ce qu’il fait, a noté Maroon. Stamkos joue du gros hockey. J’ai remarqué aussi qu’il frappe plus. Il ne fait pas juste marquer des buts. Il bloque des tirs, il gagne des mises en jeu. Nous voulons le suivre. »