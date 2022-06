La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 10 juin 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

AGUÀ EXTEND'EAU - Clay and Friends ****

On avait déjà entendu Bouge ton thang, mais le reste de l’opus groove autant. Et les petits emprunts ça et là aux rythmes brésiliens lounge comme sur Ce n’est que de l’eau (avec la participation de Louis-Jean Cormier) complètent ce tableau festif. Les allusions combinées à Pierre Barouh ou Astrud Gilberto prouvent que les musiciens ont fait leur devoir, mais ne se contentent pas d'appliquer des formules apprises par cœur. Les rythmes, comme les jours, se suivent mais ne se ressemblent pas. De sorte qu’on puise aussi du côté du hip-hop sans altérer l’âme de l’album. Côté paroles, on s’éclate en vantant les vertus du Chocolat tout en insérant des références à la ligne verte, au Quai des Brumes... et à Verdun bien sûr! AGUÀ EXTEND'EAU révèle des petits trésors chill et ensoleillés. Laissons le groupe définir sa ligne directrice à même les paroles de Que Onda «L’avènement du funk pour le Québec... Si vous sentez votre popotin se remuer, c’est normal». Bref, le funk se porte bien à Montréal et Clay and Friends y est certainement pour quelque chose. (Stéphane Plante)

No Love Is Ever Wasted - Zach Zoya ****

Et si les amours déchus, les déceptions et les trucs jamais rayés de votre to do étaient des marches vers qui vous voulez être? Zach Zoya rend hommage à ces échecs douloureux, mais formateurs, dans son tout nouvel EP. Attention: on est pourtant loin de tomber dans la mélancolie en hochant la tête au son des éclatants rythmes du prometteur artiste originaire de Rouyn-Noranda, qui verse allègrement dans la pop et le R&B. En témoignent particulièrement bien les pétillantes Smoke & Dance, Upper Hand et Start Over. À faire jouer sans hésiter, idéalement quand le soleil brille. (Mélissa Pelletier)

Forêts - Saratoga****

S’il s’est fait connaître par ses paroles accrocheuses et ses charmantes prestations, le duo délaisse ici la plume pour s’immerger dans une musique instrumentale évoquant une promenade en forêt. Tournant un brin surprenant, mais conséquent avec le choix de Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse de ralentir, partout. C’est aux côtés de Mathieu Charbonneau et Guillaume Bourque, qui a d’ailleurs réalisé Fleur (2016) et Ceci est une espèce aimée (2019), que Saratoga pose les pièces teintées, entre autres, de piano, contrebasse et guitare. C’est doux, libre, incroyablement vivant. (Mélissa Pelletier)

A Murmur, Boundless to the East - Yoo Doo Right ****

Commencer un album avec une chanson de 8 minutes? Pourquoi pas! Et Yoo Doo Right le fait magistralement bien. Les gars sont méticuleux dans leurs orchestrations sans tomber dans l’esbroufe. Chaque arpège se faufile pour s’imbriquer en finesse dans la structure des chansons. Dérive en est le parfait exemple. La transe est atteinte sur SMB avec sa montée sonique étincelante. À écouter d’une traite pour ne rien perdre du trip. (Stéphane Plante)

Quelque chose de nous - Thomas Carbou et Rachel Bonneau ***1/2

Le duo s’est ici amusé à métamorphoser des pièces connues ou moins connues. Ainsi, Y a pas grand chose dans l’ciel à soir ne sonne pas comme un hymne à taper du pied le 24 juin. Ces refontes parfois surprenantes (J'entends frapper, La maudite machine) révèlent souvent des aspects insoupçonnés des classiques qu’on prenait pour acquis en les faisant renaître sous un jour introspectif. À des kilomètres des albums de reprises de Sylvain Cossette. (Stéphane Plante)

