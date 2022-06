La loi 5 est claire: on a toujours le choix de vendre ou acheter une propriété avec ou sans courtier immobilier

Voilà à peine quelques heures que la nouvelle loi no 5 vient d’être adoptée, et déjà je constate qu’il y a de l’incompréhension au sujet du courtage immobilier. En tant que Chef des opérations de DuProprio, je désire démystifier cette nouvelle Loi afin d’aider les propriétaires à bien comprendre les options disponibles sur le marché. Et surtout, j’aimerais rappeler que le propriétaire a toujours le choix d’être représenté ou non par un courtier immobilier.

Il est donc prioritaire de comprendre que ces nouvelles dispositions viennent encadrer les transactions immobilières qui impliquent un courtier : elles n’apportent aucune modification aux services de vente sans intermédiaire, qui restent une option entièrement valide.

Nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions de la Loi sur le courtage immobilier ne modifient en rien ce principe fondamental, qui a d’ailleurs été reconnu et validé par les tribunaux dans les dernières années. Malgré tout, nous devons encore répéter que le droit de choisir est légitime et acquis pour le propriétaire!

L’adoption du projet de loi no 5 par l’Assemblée nationale permet notamment au gouvernement d’agir pour protéger les acheteurs dans le contexte de surchauffe du marché immobilier. D’une part, en interdisant à un courtier d’agir à la fois pour l’acheteur et le vendeur dans le cadre d’une transaction visant un immeuble résidentiel et, d’autre part, en prévoyant la nullité des contrats de courtage verbaux visant un immeuble résidentiel.

Il est donc extrêmement important de clarifier et d’expliquer que la portée de l’interdiction de la double représentation, et l’obligation pour un courtier de signer un contrat de courtage pour toucher sa rémunération ne créent absolument pas l’obligation pour un consommateur d’utiliser les services d’un courtier immobilier pour la vente ou l’achat d’une propriété.

Tant le vendeur que l’acheteur demeurent libres de faire le choix qui répond le mieux à leurs besoins et à leur réalité personnelle en utilisant, ou non, les services d’un courtier immobilier.

Une décision majeure

Vendre une propriété est une décision majeure et je crois formellement en l’importance de se sentir bien entouré tout au long du processus. Que ce soit avec l’aide d’un courtier ou via un service de vente sans intermédiaire, tous les modèles d’affaires ont leur place.

Au Québec, les propriétaires ont la chance d’avoir accès à deux modèles d’accompagnement différents. Le respect, la transparence et la confiance doivent être mis au centre de la démarche pour arriver à générer une expérience positive qui répond au besoin du client.

Photo courtoisie

Julie Benoît, Chef des opérations de DuProprio