«Larry»: la nouvelle série de l’auteur et du réalisateur de «La vie, la vie» lancée le 14 juillet

Le duo Stéphane Bourguignon aux textes et Patrice Sauvé à la réalisation collaborent à nouveau, 20 ans après La vie, la vie, en proposant la série Larry, qui va nous plonger dans l’univers des gangs de rue et des fusillades, faisant écho à la situation actuelle dans le Grand Montréal.

Le comédien Benoît Gouin vu ces dernières années dans L’heure bleue et dans La faille y incarne Larry, un ex-policier infiltrateur devenu persona non grata à la suite d’une histoire de corruption. On n’a jamais prouvé sa culpabilité, mais Larry a préféré claquer la porte de la police et vit aujourd’hui de son salaire de gardien de sécurité.

Larry ne parvient pas à protéger sa compagne France (Monique Spaziani) quand ils se retrouvent au milieu d’une fusillade entre membres de gangs de rue dans leur quartier cosmopolite. Complètement atterré et ravagé par la culpabilité, sa douce ayant perdu l’usage de ses jambes, l’homme se met aux trousses des responsables. Il infiltre sa voisine jamaïcaine et est aidé dans sa quête par une amie policière (Macha Limonchik). Avec toutes les fusillades qui se produisent chaque semaine dans la région métropolitaine, la trame de fond de Larry s’inscrit parfaitement – et malheureusement – dans son époque.

Michaëna Benoît, Steve Diouf, Irdens Exantus, Germain Houde, Sharon James, Naïla Louidort, Anglesh Major, Vincent Paradis-Montplaisir, Andrew Prashad et Madani Tall figurent également dans la distribution.

Rappelons que Stéphane Bourguignon a remporté des prix Gémeaux pour les textes de La vie, la vie et de Tout sur moi, autre série qu’il a signée. Il a aussi écrit Fatale-Station. Quant au réalisateur Patrice Sauvé, on lui doit des séries comme La faille, Grande ourse, Le monstre, Vertige et Victor Lessard.

Les 10 épisodes de Larry sont produits par Josée Desrosiers d’Avenue Productions (Marche à l’ombre, La malédiction de Jonathan Plourde). Jacques Drolet (Plan B) en est le script-éditeur.

La série Larry va se retrouver sur l’Extra d’ICI TOU.TV le 14 juillet prochain.