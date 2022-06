Le superathlète Sébastien Sasseville à la conquête de l’impossible

Sébastien Sasseville a gravi le mont Everest et traversé le désert du Sahara à la course. Il a ensuite parcouru l’entièreté du Canada, d’abord à pied, ensuite à vélo. Mais pour un superathlète comme lui, trop ne semble jamais être assez.

PHOTO COURTOISIE

Ainsi, il entreprendra dès mardi la mythique Race Across America (RAAM), l’une des épreuves les plus prestigieuses de cyclisme d’endurance au monde. Non seulement devra-t-il parcourir 4800 kilomètres en bicyclette, mais il n’aura que 12 jours pour réaliser cet exploit sans être disqualifié.

Ils ne seront d’ailleurs que 13 dans la catégorie des hommes de moins de 50 ans en solo à arpenter le pays de l’Oncle Sam à bride abattue. En moyenne, selon Sasseville, le tiers des participants ne parviennent pas à franchir la ligne d’arrivée dans les temps convenus.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

«Honnêtement, mon objectif est de terminer la course, résume-t-il au bout du fil. Je ne pense pas que je peux gagner, mais je peux être top 5, top 10. Je pourrais être dernier aussi. On n’a aucune idée [rires].

«Si tu fais le calcul, le plus lent que tu peux aller pour finir en 12 jours, c’est 400 km par jour. Si tu as une mauvaise journée de 350 km, “that’s it”.»

Un travail d’équipe

Bien qu’il sera le seul à pédaler, Sasseville comptera sur une équipe de 10 personnes réparties en trois véhicules qui le suivront de la Californie au Maryland. Préparation des repas, mécanique des vélos, gestion des réseaux sociaux : rien ne sera laissé au hasard par l’équipe Sébastien Sasseville - Québec. De plus, l’homme de 42 ans a pu tirer de nombreuses leçons de sa dernière épopée sur deux roues, lorsqu’il s’est rendu de Vancouver à Halifax en un peu moins de 16 jours.

PHOTO COURTOISIE

«L’année passée, on a fait plein d’erreurs, se rappelle-t-il. Cette année, on a l’impression d’être vraiment béton dans la stratégie et la logistique.

«Je me souviens de notre première rencontre [pour préparer la RAAM]. C’était de l’inconnu, tout le monde se demandait ce qu’on faisait. Semaine après semaine, la confiance est montée. On a dédramatisé la patente et on a démystifié cette course-là.»

Un défi complexe

Contrairement à d’autres compétitions à vélo comme la Vuelta ou le Tour de France, la RAAM se déroule en une seule étape. Les rares heures de sommeil étant comprises dans le chrono final, elles doivent ainsi être judicieusement réparties.

«Je roule 21 heures par jour. Je dors entre midi et 15 h pour éviter les heures les plus chaudes, précise le résident de Québec, ajoutant qu’il devra braver des climats aussi exigeants que diversifiés le long du parcours.

«C’est 175 000 pieds de dénivelé au total et à peu près toutes les météos. On commence avec le désert, donc on s’attend à des températures au-dessus des 40 degrés Celsius dans les premiers jours. Dans certains cas, au Colorado, on s’attend à avoir de la neige.»

Il ne faut pas non plus négliger l’aspect compétitif de l’événement. Sasseville sera opposé aux meilleurs cyclistes d’endurance au monde, des «gars qui ne sont pas stressés de rouler 30 heures en ligne». Il devra ainsi faire preuve de combativité, de persévérance, et encore plus de résilience.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

«Je demeure une recrue. Il y a des choses qu’on peut juste apprendre pendant cette course-là. Il y aura des noirceurs, des moments difficiles, des moments de doute.»

«Ce n’est pas nécessairement de surmonter cette noirceur-là ou d’avoir un truc magique pour la faire partir. C’est vraiment plus de l’accepter.»

Peu importe l’issue de la RAAM, l’insatiable Sébastien Sasseville assure qu’il prendra un moment de répit avant de s’attaquer à son prochain indomptable défi.

«Je suis tellement absorbé par cette course-là, conclut-il. L’entrainement et la préparation ont été difficiles. Je dirais que mon [prochain] objectif est de ne pas avoir d’objectif.»

Le diabète de type 1, «une couche de complexité énorme»

Si le défi de Sébastien Sasseville de traverser les États-Unis à bicyclette n’était pas déjà assez complexe, celui d’accomplir cet objectif tout en étant atteint du diabète de type 1 (DT1) l’est d’autant plus.

Avec les années, il a appris à apprivoiser cette condition, mais maintient tout de même qu’il s’agit d’un «gros désavantage» en vue de la Race Across America (RAAM).

«C’est une grosse partie de l’équation, vivre avec cette maladie-là, souligne-t-il. C’est une couche de complexité énorme par-dessus quelque chose déjà extrêmement complexe. C’est commencer la course la plus difficile au monde en arrière de tout le monde.»

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Même si la RAAM n’est pas un événement essentiellement caritatif, ses participants ont amassé au moins 2 millions $ par année pour différentes causes au cours des cinq dernières éditions. Son association avec FRDJ Canada pour la course, la plus importante organisation de financement des recherches sur le DT1, est donc venue naturellement.

«Je pense que ça peut inspirer des gens qui vivent avec le DT1. Ça prend du travail, de la discipline, de la rigueur et de l’engagement. Mais si on fait ce qu’il faut, il n’y a pas vraiment de limite à ce qu’on peut faire avec cette maladie-là.»

PHOTO COURTOISE

En plus de son partenariat avec FRDJ Canada, Sasseville aimerait aider à sensibiliser la population sur la maladie, qui n’est pas à confondre avec le diabète de type 2.

«Il y a une immense différence, explique-t-il. Tu peux prendre des bains de sirop d’érable, ça ne donne pas le DT1. C’est comme piger la mauvaise carte. Le diabète de type 2, on peut l’éviter, ou à tout le moins le retarder. Ça se gère avec du brocoli et de l’exercice.»

Il ne faut pas se laisser berner par les apparences : même s’il parcourra les États-Unis avec un poids supplémentaire sur les épaules, le premier Canadien atteint du DT1 à avoir gravi le mont Everest n’entendra pas à rire.

PHOTO COURTOISE

«Ce n’est pas Opération Enfant Soleil, cette course-là. Je pense être une menace décente. Je veux pousser le plus loin possible.»