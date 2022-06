Les Alouettes perdent leur premier match et William Stanback

La saison des Alouettes de Montréal ne s’est pas amorcée comme prévu, jeudi, au stade McMahon. En plus de s'incliner 30 à 27 face aux Stampeders de Calgary, les Moineaux ont perdu les services de William Stanback.

Le porteur de ballon étoile des «Als» a réussi le premier majeur des siens de la saison, mais a quitté la rencontre peu après. Ennuyé par une blessure au bas du corps, il a été transporté en voiturette à l’extérieur du terrain.

«Merci à tout le monde pour votre amour et vos pensées, a tweeté Stanback alors que la partie n’était pas terminée. Je serai de retour bientôt, vous pouvez en être sûrs.»

Les Stampeders se sont sauvés avec la victoire dans les derniers instants du match. Le botteur Rene Paredes a réussi un botté de 38 verges pour sceller l’issue du duel.

Les Alouettes ont amorcé la deuxième demie forts d’une avance de 10 points. Ils ont toutefois connu une panne sèche à l’attaque en deuxième moitié de match, ne réussissant aucun touché.

Après avoir connu un camp d’entraînement en demi-teinte, le quart-arrière Vernon Adams fils ne s’est pas fait rassurant en début de match. Sa première passe de la saison a été interceptée par Mike Rose, ouvrant la porte aux Stampeders. Quelques instants plus tard, Malik Henry inscrivait le premier touché de la rencontre.

Adams a finalement amassé 250 verges et un touché par la passe. Il a fait écarquiller bien des yeux en réussissant un majeur par la course en sautant au-dessus de Dinoté Ruffin.

Son vis-à-vis, Bo Levi Mitchell, a subi une interception et n’a réussi qu’un touché. Il a rejoint son receveur sur 21 de ses 34 relais (61,68%), un rendement légèrement supérieur à celui d'Adams (56,3%).

Ka’Deem Carey a été le plus grand artisan de la victoire des siens, récoltant deux touchés par la course et 90 verges totales.

En remplacement de Stanback, Jeshrun Antwi n’a pas mal paru. Il a notamment réussi une course de 70 verges au deuxième quart.

Les Alouettes seront de retour au boulot jeudi prochain, alors qu’ils affronteront les Argonauts à Toronto.