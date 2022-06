Les Cataractes assurent avoir appris la leçon

CHARLOTTETOWN | Les Cataractes de Shawinigan espèrent avoir tiré des leçons de l’humiliante défaite de 7 à 0 subie jeudi soir face aux Islanders de Charlottetown.

Les Cats, qui mènent toujours la finale de la Coupe du Président 3 à 1, le reconnaissaient encore vendredi midi, à quelques minutes de prendre le vol les menant à Charlottetown pour le cinquième match, prévu samedi après-midi à 16 h, ils ont prêché par excès de confiance, jeudi.

Le cuisant revers leur a rappelé une chose : cette ultime série dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ne sera pas terminée tant qu’ils n’auront pas remporté une quatrième victoire.

« C’est une bonne leçon, a reconnu l’entraîneur-chef Daniel Renaud. Je sais que les gars se sont jasés après le match et c’est parfait comme ça. Je sais qu’on a beaucoup de caractère dans le vestiaire. De perdre devant nos partisans de cette façon-là... j’avais imaginé plusieurs scénarios, mais pas celui-là. »

C’était d’ailleurs dans cette optique que les Cataractes approchaient la cinquième partie. Plutôt que de ruminer, ils essayaient d’en tirer le positif.

« C’est une défaite qui peut faire du bien, a renchéri l’attaquant Xavier Bourgault. Ç’a été une claque dans la face un peu et ça nous a secoués. Hier [jeudi], rien ne marchait, mais ça peut aider l’équipe à revenir en force. On sait maintenant que même si c’est 3 à 1, c’est loin d’être fini et c’est à nous d’arriver plus prêts. »

TOUJOURS EN CONTRÔLE

Après tout, Shawinigan est encore en contrôle de la confrontation finale.

« Si tu m’avais proposé de mener 3 à 1 après quatre matchs et de retourner à l’Île-du-Prince-Édouard, je pense qu’on aurait tous signé », a admis Renaud.

« On s’est fait manger hier [jeudi] et on en est conscient. Il y a des ajustements à apporter, surtout au niveau de nos unités spéciales. Par contre, j’aime la position dans laquelle on est. On était conscient que la quatrième victoire serait la plus difficile à aller chercher, surtout contre Charlottetown, une équipe avec énormément de caractère », a ajouté l’entraîneur de l’équipe de la Mauricie.

Après avoir échoué dans leur tentative de remporter la coupe du Président devant leurs partisans, les Cataractes n’ont maintenant pas l’intention de retourner à Shawinigan.

« Aussitôt que tu as une chance de gagner, tu veux le faire. Peu importe où tu es, tu veux gagner », a assuré le capitaine Mavrik Bourque.

SANS MASSICOTTE

D’ailleurs, peu de temps après être débarqué à Charlottetown, les Cataractes ont appris une bien mauvaise nouvelle.

Le défenseur de 20 ans et pilier à la ligne bleue de l’équipe, Zachary Massicotte, a été suspendu pour une rencontre en raison du coup d’épaule à la tête qu’il a porté à l’endroit de Ben Boyd, jeudi soir, et ne jouera donc pas samedi.

▶La foule de 5422 spectateurs au centre Gervais Auto, jeudi soir, était la plus imposante de l’histoire de l’amphithéâtre en séries, devançant les 5250 qui avaient pris part à la finale de la Coupe Memorial en 2012.

Bourgault sait qu’il devra produire pour espérer triompher

CHARLOTTETOWN | Mavrik Bourque et Xavier Bourgault ne se mettent pas la tête dans le sable : ils sont parfaitement conscients qu’ils devront produire offensivement s’ils espèrent mettre la main sur la quatrième victoire de la série et ainsi soulever la coupe du Président.

Jeudi soir à Shawinigan, bien qu’ils aient été menaçants à quelques reprises, Bourque, Bourgault et leur partenaire de trio, Pierrick Dubé, ne l’ont pas été comme à l’habitude.

À l’image de toute l’équipe des Cataractes, faut-il rappeler.

« Ça fait partie de nos responsabilités, a mentionné Bourgault. On a des gars dont la mission est plus défensive et, nous, c’est de contribuer offensivement. Hier [jeudi], ç’a moins marché. Ça arrive. Maintenant, ce sera à “Mav” [Bourque], [Olivier] Nadeau, Dubé et moi d’amener de l’attaque. Si l’équipe veut gagner, il faudra produire. »

Selon le choix de premier tour des Oilers d’Edmonton lors du dernier repêchage, il faut aussi donner du mérite aux Islanders de Charlottetown qui ont été étanches à souhait défensivement, jeudi.

« On s’attendait à ça. C’est une équipe qui n’a pas donné beaucoup de chances de marquer depuis le début de l’année. Ils ont bien joué et ont fait des ajustements côté défensive. De notre bord, ça ne roulait vraiment pas. »

« QUAND TU L’AS PAS, TU L’AS PAS »

Dans le cas de Bourque, il avait déjà pris une partie de blâme après la dernière rencontre.

« C’était 2 à 0 et on a eu un avantage numérique. Je me suis frustré et ç’a peut-être été un moment tournant. Ce sera à moi de gérer mes émotions et me reprendre au prochain match », disait-il.

Vendredi, il reconnaissait que ç’avait été une prestation difficile de tout le monde.

« Quand tu l’as pas, tu l’as pas. C’était vraiment ça hier [jeudi]. En troisième période, je ne peux même pas dire que c’était une période. Des matchs de même, ça arrive. Il faut l’oublier. »

PLUS HARGNEUX

Questionné sur l’apport de ses gros canons qui, il faut l’admettre, ont traîné les Cataractes depuis le début des séries, Daniel Renaud a reconnu qu’il aurait besoin d’eux samedi soir.

Toutefois, pour soulever la coupe, ça prendra plus que ça, insiste-t-il.

« Les Islanders jouent du bon hockey depuis le début de la série et hier [jeudi] ils ont joué à l’image de leur identité. Ils n’ont rien changé, ils ont juste joué un excellent match. On a prêché par excès de confiance et je ne nous ai pas trouvé hargneux. Je pense qu’on a perdu 90 % de nos batailles à un contre un. Tu ne peux pas gagner un championnat avec de telles statistiques. »