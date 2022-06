Les ministres de la Défense chinois et américain s'entretiendront vendredi à Singapour

Le ministre chinois de la Défense s'entretiendra vendredi avec son homologue américain à Singapour, sur fond de tensions entre les deux puissances rivales, a annoncé la télévision nationale CCTV.

«Wei Fenghe rencontrera cet après-midi Lloyd Austin pour la première fois» depuis la prise de fonction de ce dernier, en marge du forum de sécurité du «Dialogue de Shangri-la» organisé dans la cité-État, a indiqué la chaîne.

Les sujets de friction se sont multipliés ces dernières années entre les deux pays: mer de Chine méridionale, influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique, guerre en Ukraine ou encore Taïwan.

La Chine estime que cette île peuplée de 24 millions d'habitants est l'une de ses provinces historiques, même si elle ne contrôle pas le territoire. Et Pékin a ces dernières années accru militairement la pression contre l'île.

La rencontre entre Wei Fenghe et Lloyd Austin intervient quelques semaines après l'incursion de 30 avions militaires chinois dans la zone d'identification de défense aérienne («Adiz») de Taïwan - la plus importante opération de ce genre en 2022.

Les Etats-Unis ont accusé la Chine de faire monter les tensions à propos de Taïwan, le secrétaire d'État américain Antony Blinken citant ces incursions comme le signe «d'une rhétorique et d'une activité de plus en plus provocantes» de la part de Pékin.

Le Dialogue de Shangri-la, un forum qui réunit de hauts responsables militaires, diplomates et des géants de l'armement, se déroule à Singapour du 10 au 12 juin.

C'est la première fois que l'événement se tient depuis 2019, après avoir été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de COVID-19.