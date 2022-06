Les tests aléatoires temporairement suspendus dans les aéroports canadiens

Le Canada suspendra les tests aléatoires obligatoires dans tous les aéroports entre le 11 et le 30 juin, et les fera effectuer hors site à compter du 1er juillet.

Transports Canada a annoncé dans une déclaration publiée vendredi, et concernant la réduction des temps d’attente dans les aéroports canadiens, la suspension temporaire des tests aléatoires obligatoires.

Plus précisément, les tests aléatoires obligatoires seront suspendus entre le 11 juin et le 30 juin pour les voyageurs vaccinés. Les voyageurs non-vaccinés seront quant à eux toujours testés sur place. Dès le 1er juillet, tous les tests, pour les voyageurs vaccinés ou non vaccinés, seront effectués hors site.

«Nos efforts portent leurs fruits. Les temps d’attente actuels dans les principaux aéroports du Canada diminuent», assure par ailleurs Transports Canada, qui précise que cette décision s’inscrit dans la foulée d’une série d’autres mesures prises par le gouvernement du Canada et le secteur du transport aérien. Parmi celles-ci, l’embauche de 865 agents de contrôle de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, depuis avril.