Olivier Renard très heureux d’avoir la confiance du CF Montréal

Détenteur d’une nouvelle entente avec le CF Montréal, Olivier Renard se réjouit d’avoir obtenu un mandat clair à la tête de l’équipe technique du club, même si le tout ne représente pas une grande surprise à ses yeux.

Portant maintenant le titre de vice-président et chef de la direction sportive, le Belge de 43 ans peut se dire qu’il a les coudées franches en vertu d’un pacte que le président Gabriel Gervais a qualifié de «permanent» en point de presse, vendredi avant-midi. Pour Renard, qui siègera dorénavant au sein du comité de direction du club, ce pacte d’une «durée indéterminée» est le bienvenu, mais ne constituait pas une revendication. Il importait cependant que ses proches y trouvent leur compte d’abord et avant tout. Le bonheur ne doit pas se limiter à l’aspect professionnel, selon lui.

«Depuis mon arrivée [en septembre 2019], j’ai reçu énormément de respect de la famille Saputo. Les négociations ont été rapides et simples. Je sais qu’on est heureux de mon travail, a-t-il déclaré aux médias. Par contre, il était important pour moi d’avoir des idées claires de la part de l’équipe. Ma femme et moi sommes très contents. Dans ma première année ici, il fallait voir si mon épouse et les enfants allaient être heureux ici. Si ma famille est contente, c’est le plus important pour moi.»

Les portes ouvertes

Pour ce qui est de son boulot en tant que tel, Renard a notamment été interrogé sur ses intentions relatives au groupe de joueurs en place. Même si le CF Montréal a amorcé sa pause au troisième rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer, le dirigeant garde toutes les portes ouvertes. Si une proposition intéressante lui est présentée, peu importe la position des athlètes concernés, il écoutera et pourrait agir.

«Nous sommes contents des joueurs, des membres du personnel, mais ça peut aller très vite. Des objectifs restent à atteindre, a-t-il affirmé, tout en disant s’attendre à une saison plus que satisfaisante. Mais il n’y a personne d’indispensable.»

Gervais très à l’aise

Également sur place au Centre Nutrilait pour discuter avec les journalistes, Gervais a corroboré en quelque sorte les dires de Renard, qu’il croit être l’homme de la situation pour gérer efficacement les effectifs.

«La période indéterminée, ça ne change rien. [...] Il reste qu’il faut livrer la marchandise. On forme une équipe, on travaille de façon collaborative. Collectivement, on est plus fort en étant ensemble, mais à la fin, c’est Olivier qui prend les décisions», a précisé le président, soulignant aussi qu’il partage les mêmes valeurs que Renard.