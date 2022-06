Radio-Canada et les personnes autres que blanches

Quand vous regardez une émission à Radio-Canada, est-ce important que la maquilleuse qui a appliqué le rouge à lèvres de Magalie Lépine-Blondeau soit autochtone ou asiatique ?

Il semble que oui, puisque Radio-Canada vient d’annoncer la création d’un nouveau programme de stages rémunérés pour des « professionnels racisés et autochtones ».

Attention, ces stages sont réservés à des personnes qui sont « autres que blanches ». C’est clair ?

RACE DE MONDE

Quand j’ai reçu le communiqué de Radio-Canada, je me suis posé plusieurs questions.

Le programme de stages rémunérés vise des postes de « recherchiste, assistant.e à la régie, à la réalisation, à la coordination de production, au maquillage, au costume, et à la direction artistique ».

Qu’on veuille avoir plus de diversité à l’écran, c’est une chose. Mais en quoi la couleur de peau du responsable des costumes ou de l’assistant à la régie a-t-elle la moindre incidence ? Y aurait-il une vaste discrimination envers les régisseurs abénakis, les maquilleurs sri lankais ou les recherchistes sénégalais et qu’on nous ait caché ça ? Et pourquoi ce stage est-il ouvert au maquillage, mais pas à la coiffure ? Ce n’est pas de la discrimination, ça ?

Quelle définition donne Radio-Canada à l’expression « Personnes racisées » ? « Personnes autres que blanches. L’appellation remplace celle de ‘‘minorités visibles’’, considérée comme désuète. Le terme reconnaît que même si la race est une construction sociale, le processus consistant à catégoriser les personnes en fonction de la race attribue une signification et une valeur aux identités qui a des répercussions concrètes en matière d’égalité et de discrimination, sur le plan tant juridique que social et économique ».

Vous comprenez quelque chose, vous, à cette longue diatribe ? Si la race est une construction sociale, pourquoi l’utiliser comme critère d’embauche ?

Radio-Canada s’est engagée à employer plus de « groupes sous-représentés », c’est-à-dire dont l’accès au diffuseur public « a été restreint sous bien des aspects en raison d’obstacles plus ou moins établis. Les membres de ces groupes sont actuellement employés par CBC/Radio-Canada en nombres inférieurs à leur proportion dans la population canadienne ou sur le marché du travail canadien. »

Si les obstacles sont « plus ou moins établis », est-ce que ça veut dire que c’est une discrimination « plus ou moins » systémique ? Si les obstacles n’ont pas été clairement établis, quelle injustice cherche-t-on à réparer, exactement ? Est-ce que les groupes se définissent eux-mêmes comme sous-représentés sur la base de leur « ressenti » ?

Si la minorité X représente 0,03 % de la population, il y a précisément 0,03 % des maquilleurs à Radio-Canada qui doivent être issus de cette minorité ? Vous rendez-vous compte à quel point c’est absurde ?

COUPER LES CHEVEUX EN QUATRE

La Société Radio-Canada s’est engagée à ce que, d’ici 2025, dans toutes les créations, « au moins un des postes clés de création soit occupé par une personne racisée, autochtone, membre des communautés LGBTQ2+ ou par une personne en situation de handicap ».

Et c’est pour ça, Mesdames et Messieurs, qu’il faut s’assurer que le rouge à lèvres de Magalie Lépine-Blondeau ait été appliqué par un individu non binaire, non allochtone et non blanc et ayant un ou plusieurs handicaps.

Bonne émission !